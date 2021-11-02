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桃園大溪頭寮步道坍方 住家、遊客進出受阻盼早打通

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
頭寮步道因為不會受車輛干擾，是來往慈湖、頭寮之間遊客喜愛的步道。記者鄭國樑／翻攝
頭寮步道因為不會受車輛干擾，是來往慈湖、頭寮之間遊客喜愛的步道。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大溪頭寮步道是早年的農路，來往慈湖的捷徑，不受車輛干擾，到現在還有約10戶住家，不料今年5月邊坡坍塌，市政府風景管理處封閉步道，民眾反映快半年還沒修復。

風管處今天表示，上個月底已獲准動用災害準備金，這個月辦理設計作業，約需2周時間，設計作業完成後辦招標，連施工完成至少還要要10周，護坡做好以後會先讓遊客先行通過，再繼續施工護欄，盡早開放避免步道持續封閉。

市議員陳治文服務處今天下午邀集風管處現場會勘，陳情的民眾表示，頭寮步道起點從蔣經國陵寢園區圍牆外，往下走沿著草嶺溪經過4號橋，可以通往慈湖兩蔣文化園區。這條路原本是農用道路，還沒有升直轄市前的縣政府為了發展觀光，就已經做好步道，平均寬度超過兩公尺，對健走或愛好運動的遊客而言，因為不需要走台7線（北橫）避開人車爭道的困擾，選擇短程運動的人會喜歡走這一條步道。

也有人專程來這裡先把車停在頭寮服務中心的停車場，從頭寮步道走到慈湖，再進一步到蔣中正陵寢參觀，甚至於可以預約後慈湖導覽行程，加上頭寮步道沿線還有10來戶住家，大家也要利用這條步道進出5月20日坍方以後，有30多公尺的路中斷，到現在不能打通，對遊客和住家而言都很不方便。

頭寮步道部分路段坍方壓垮造景。記者鄭國樑／翻攝
頭寮步道部分路段坍方壓垮造景。記者鄭國樑／翻攝
市議員陳治文服務處和風管處今天下午會勘。記者鄭國樑／翻攝
市議員陳治文服務處和風管處今天下午會勘。記者鄭國樑／翻攝

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