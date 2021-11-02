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芎林獅團跨世代舞客家獅 客家藝術節周日在東興圳登場

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣長楊文科親自上陣體驗舞獅，還由張健銨手把手指導。圖／縣府提供
縣長楊文科親自上陣體驗舞獅，還由張健銨手把手指導。圖／縣府提供

2021新竹縣客家藝術節將在7日將於東興圳景觀公園登場，一早就會有客家八音大匯演，還有芎林在地的鄭家、張家2家獅團，帶來客家方口獅演出，重現古早客庄文化，此外更有文創市集、親子劇團、晒福菜及杮餅裝置藝術等活動。

來自芎林鄉的張家獅團，周日將帶民眾體驗如何舞弄方口獅、打鼓，現年80歲的新竹縣客家武獅文化協會團長張健銨表示，為了傳承客家方口獅文化，協會在社區、學校繼續推廣，學員多是想鍛鍊身體的銀髮族，協會則進行腳本設定、劇情排演、對白設計、音樂演奏等培訓，也期望喚醒更多年輕族群對於將客家技藝繼續傳承得的重視。

張健銨也談到，他從14歲開始學習武師，超過一甲子的時間都在舞獅，更回憶芎林鄉巔峰時期有4家獅團，如今僅存鄭、張2家獅團，對於推廣、傳承都成為一道關卡，不過幸好芎林張家獅第3代傳人張家斌，願意接下這份傳承工作，讓更多人認識。

年僅21歲的張家斌還是名大學生，但舞起獅來動作乾淨、矯健，如同一隻活靈活現的獅子。他表示，從小隨著家人到全國各地表演，耳濡目染下被認為有很好的天分，獅團則希望藉由藝文活動演出，增加客家獅的曝光，讓更多年輕人了解這項珍貴的傳統文化。

新竹縣客家武獅文化協會團長張健銨（左）與張家獅團第3代傳人張家斌（右），宣示要傳承客家方口獅文化。圖／縣府提供
新竹縣客家武獅文化協會團長張健銨（左）與張家獅團第3代傳人張家斌（右），宣示要傳承客家方口獅文化。圖／縣府提供

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