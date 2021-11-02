竹市衛生局專案報告 馬偕兒醫工程進度45％明年完工

國內首座由地方政府以BOT方式支持籌建、新竹地區唯一兒童專門醫院「新竹市立馬偕兒童醫院」預計興建地下4層、地上10層空間，目前工程進度4成5，規畫明年4月完工。市府衛生局今在議會進行專案報告，議員們質詢工期進度緩慢；代理局長楊清媚表示，受疫情影響，很多工程都面臨缺工缺料窘境，醫院工程稍有延宕，正積極趕工，主體結構已完成，會照既定期程落成。

國民黨議員鍾淑英、陳慶齡指出，兒童醫院工程進度落後，明年要如何啟用？若持續施工，附近居民還要再繼續忍耐噪音問題。即使醫院完工，也會有救護車進出醫院，噪音問題仍對附近住戶的生活品質造成影響。另外，市府有無定期進行工地安檢？趕工之餘，施工品質有無符合規範要求？

民進黨議員劉康彥表示，馬偕兒童醫院是否會設立特別門診？讓新竹地區家中有罕見疾病與特殊需求的孩子不用奔波至外縣市就醫。

時代力量議員林彥甫則呼籲要將性別友善廁所、哺乳室以及兒童相關遊戲空間與等待空間納入醫院設計規畫，另鼓勵醫院開設相關親子教育課程；議員廖子齊希望醫院納入外送員停車區；議員蔡惠婷則要求醫院健全兒童精神醫療環境，目前已規畫兒童心智科，仍無該科病床。

對此，楊清媚回應，整個兒童醫院施工計畫都按照噪音管制提報相關規畫機制，包括避免夜間施工，施工車輛行經社區學校嚴禁按喇叭，也限制車速，若噪音分貝數過大，環保局都會依規處理，於每月工程進度會議中要求廠商改善。未來醫院營運後救護車行經學校住宅也會降低鳴笛音量。

另外，馬偕醫療財團法人每月工作月報都有針對工安進行匯報，每月2次稽查工地現場，確保圍欄警示、施工機具等正確擺放，維護工程安全。

楊清媚說，兒童醫院完工後會針對癌症、自閉症、氣喘、肥胖、糖尿病、唐氏症等設立特殊門診。另在醫院1樓、3樓、6樓、7樓、8樓都有設置獨立行親子廁所，男女廁比例符合建築技術規則，也優於法定數量，相關議員意見都會轉達給馬偕。