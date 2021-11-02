快訊

世新中文系擬改名救招生 引發師生反彈暫緩

影／新北警方攔截圍捕亮槍汽車 赫見王金平坐在車內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

武陵路斷頭橋有望解決 新竹縣台1線替代道路通過環評

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
武陵路斷頭橋可望銜接台1線替代道路，未來將可從新竹市北區經武陵路高架直通竹北。圖／縣府提供
武陵路斷頭橋可望銜接台1線替代道路，未來將可從新竹市北區經武陵路高架直通竹北。圖／縣府提供

近年竹北、湖口、新豐等地人口快速增長、產業發展迅速，使得貫穿竹北市西側的台1線塞車問題嚴重，縣府推動台1線替代道路要解決塞車問題，經路線評估終於通過環評，還有望能解決存在多年的武陵路斷頭橋問題，民眾未來將能從新竹市經武陵路高架直通竹北、新豐。

縣府工務處說明，台1線替代道路主線規畫北端起於明新科大南側，從台1線分岔而出，以高架橋形式往南跨越鳳山溪，再貫穿竹北市、高架跨越東西向的縣道118線後，興建跨頭前溪橋梁接上目前的台68線武陵高架匝道（武陵路斷頭橋）。

工務處表示，台1線替代道路主線總長4.4公里，因規模及經費龐大，將分為2期工程進行，第1期工程為武陵路匝道到縣道118線段，長約1.7公里，第2期工程則為縣道118線到明新科大段，長約2.7公里，計畫將以高架道路形式興建。

縣長楊文科表示，台1線替代道路計畫，經重新評估規畫路線並送審環評，已經在日前終於通過環評，目前已提報至中央爭取工程補助經費，只要經費獲核准，縣府團隊即可加快腳步完成細部設計，並且盡快動工，不僅能紓解目前台1線車流，也能帶動竹北市西區發展。

武陵 替代道路 北市

延伸閱讀

協和電廠改建環評 又卡關

協和電廠四接填海造陸環評 環委提減少面積後再審

蔡適應肯定協和電廠轉型 謝國樑籲環評聽基隆心聲

別讓四接又要公投 環團籲退回環評

相關新聞

影／桃園今明打AZ、BNT 鄭文燦：周五加開夜間接種場

桃園市今天進行AZ疫苗施打，市長鄭文燦今天上午視察桃園巨蛋接種站，向施打疫苗市民問候，他表示，現在4種疫苗陸續到貨，希望...

竹市衛生局專案報告 馬偕兒醫工程進度45％明年完工

國內首座由地方政府以BOT方式支持籌建、新竹地區唯一兒童專門醫院「新竹市立馬偕兒童醫院」預計興建地下4層、地上10層空間...

武陵路斷頭橋有望解決 新竹縣台1線替代道路通過環評

近年竹北、湖口、新豐等地人口快速增長、產業發展迅速，使得貫穿竹北市西側的台1線塞車問題嚴重，縣府推動台1線替代道路要解決...

鄭文燦：今起電影院、關懷據點、長青學苑開放餐飲內用

因應中央疫情指揮中心公布第2級防疫警戒新指引，桃園市長鄭文燦今天上午表示，自今天起，桃園市各社區關懷據點、長青學苑及原住...

心室中膈缺損 10歲男孩心導管關閉手術恢復良好

新竹一名10歲男孩自小因心室中膈缺損，持續於新竹台大分院小兒心臟科追蹤治療，經醫師建議後進行關閉手術；新竹台大分院指出，...

全國中等學校田徑賽明在苗栗登場 3000選手齊聚拚佳績

全國中等學校田徑錦標賽明天將在苗栗縣登場，展開6天賽程，縣府教育處表示，今年報名並確定參賽的學校共297校，選手2848...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。