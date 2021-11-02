武陵路斷頭橋有望解決 新竹縣台1線替代道路通過環評

近年竹北、湖口、新豐等地人口快速增長、產業發展迅速，使得貫穿竹北市西側的台1線塞車問題嚴重，縣府推動台1線替代道路要解決塞車問題，經路線評估終於通過環評，還有望能解決存在多年的武陵路斷頭橋問題，民眾未來將能從新竹市經武陵路高架直通竹北、新豐。

縣府工務處說明，台1線替代道路主線規畫北端起於明新科大南側，從台1線分岔而出，以高架橋形式往南跨越鳳山溪，再貫穿竹北市、高架跨越東西向的縣道118線後，興建跨頭前溪橋梁接上目前的台68線武陵高架匝道（武陵路斷頭橋）。

工務處表示，台1線替代道路主線總長4.4公里，因規模及經費龐大，將分為2期工程進行，第1期工程為武陵路匝道到縣道118線段，長約1.7公里，第2期工程則為縣道118線到明新科大段，長約2.7公里，計畫將以高架道路形式興建。

縣長楊文科表示，台1線替代道路計畫，經重新評估規畫路線並送審環評，已經在日前終於通過環評，目前已提報至中央爭取工程補助經費，只要經費獲核准，縣府團隊即可加快腳步完成細部設計，並且盡快動工，不僅能紓解目前台1線車流，也能帶動竹北市西區發展。