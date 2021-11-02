影／桃園今明打AZ、BNT 鄭文燦：周五加開夜間接種場

桃園市今天進行AZ疫苗施打，市長鄭文燦今天上午視察桃園巨蛋接種站，向施打疫苗市民問候，他表示，現在4種疫苗陸續到貨，希望全民接種、提高第2劑目標，這次12-2期接種預定17.5萬市民接種，市府也決定本周五起加開夜間接種疫苗場次，服務上班族需求。

鄭文燦前往桃園區蛋體育館接種站視察，向在場台北榮總桃園分醫護人員打氣及鼓勵市民打完疫苗多休息，他表示，桃園市至今第1劑疫苗接種涵蓋率達75.9%，完成2劑疫苗接種涵蓋率達到30%以上，現在4種疫苗到貨，今天早上、下午打AZ疫苗、明天下午打BNT疫苗，預計17.5萬市民接種，尚未預約市民請趕快預約。