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影／桃園今明打AZ、BNT 鄭文燦：周五加開夜間接種場
桃園市今天進行AZ疫苗施打，市長鄭文燦今天上午視察桃園巨蛋接種站，向施打疫苗市民問候，他表示，現在4種疫苗陸續到貨，希望全民接種、提高第2劑目標，這次12-2期接種預定17.5萬市民接種，市府也決定本周五起加開夜間接種疫苗場次，服務上班族需求。
鄭文燦前往桃園區蛋體育館接種站視察，向在場台北榮總桃園分醫護人員打氣及鼓勵市民打完疫苗多休息，他表示，桃園市至今第1劑疫苗接種涵蓋率達75.9%，完成2劑疫苗接種涵蓋率達到30%以上，現在4種疫苗到貨，今天早上、下午打AZ疫苗、明天下午打BNT疫苗，預計17.5萬市民接種，尚未預約市民請趕快預約。
鄭文燦說，市府決定第13期將加開夜間接種疫苗場次，利用晚上5時30分到8時30分，會有一半接種站提供夜間接種場次，預定本周五（5日）晚上安排AZ疫苗施打、12日晚上安排BNT疫苗施打，讓上班族可在夜間接種疫苗，希望桃園很快到達第2劑設定滿6、7成目標，讓社區安全、市民生活恢復正常。
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