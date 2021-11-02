聽新聞
test
0:00 / 0:00
鄭文燦：今起電影院、關懷據點、長青學苑開放餐飲內用
因應中央疫情指揮中心公布第2級防疫警戒新指引，桃園市長鄭文燦今天上午表示，自今天起，桃園市各社區關懷據點、長青學苑及原住民文化健康站均開放餐點內用，市民活動中心開放卡拉OK唱歌，電影院開放餐飲使用，逐漸讓市民恢復正常。
鄭文燦前往桃園巨蛋體育館疫苗接種站視察受訪表示，配合中央疫情指揮中心取消營業場所及公共場所人數限制、人流管控、調整佩戴口罩等規定，桃園市今天起同步調整放寬，各社區關懷據點、長青學苑、原住民文化健康站均開放餐點內用，飲水和用餐外，仍須全程戴口罩，由社會局、原民局督促完成。
他並表示，市民活動中心開放卡拉OK唱歌，但為保護長者健康，關懷據點、長青學苑等長者據點場所，唱歌仍須戴口罩，一般的市民活動中心唱歌可以不戴口罩。此外，電影院也開放餐飲使用，市民前往搭乘台鐵、高鐵或捷運可在車上脫口罩用餐，逐漸讓大家恢復正常。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言