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鄭文燦：今起電影院、關懷據點、長青學苑開放餐飲內用

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦宣布今天起社區關懷據點、長青學苑及原住民文化健康站開放餐點內用，市民活動中心開放卡拉OK唱歌。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦宣布今天起社區關懷據點、長青學苑及原住民文化健康站開放餐點內用，市民活動中心開放卡拉OK唱歌。記者曾增勳／攝影

因應中央疫情指揮中心公布第2級防疫警戒新指引，桃園市長鄭文燦今天上午表示，自今天起，桃園市各社區關懷據點、長青學苑及原住民文化健康站均開放餐點內用，市民活動中心開放卡拉OK唱歌，電影院開放餐飲使用，逐漸讓市民恢復正常。

鄭文燦前往桃園巨蛋體育館疫苗接種站視察受訪表示，配合中央疫情指揮中心取消營業場所及公共場所人數限制、人流管控、調整佩戴口罩等規定，桃園市今天起同步調整放寬，各社區關懷據點、長青學苑、原住民文化健康站均開放餐點內用，飲水和用餐外，仍須全程戴口罩，由社會局、原民局督促完成。

他並表示，市民活動中心開放卡拉OK唱歌，但為保護長者健康，關懷據點、長青學苑等長者據點場所，唱歌仍須戴口罩，一般的市民活動中心唱歌可以不戴口罩。此外，電影院也開放餐飲使用，市民前往搭乘台鐵、高鐵或捷運可在車上脫口罩用餐，逐漸讓大家恢復正常。

口罩 桃園 疫情

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