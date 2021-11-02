心室中膈缺損 10歲男孩心導管關閉手術恢復良好

新竹一名10歲男孩自小因心室中膈缺損，持續於新竹台大分院小兒心臟科追蹤治療，經醫師建議後進行關閉手術；新竹台大分院指出，過去這類疾病須採傳統開胸手術關閉心室中膈缺損，近年來可到外縣市醫學中心接受免開刀的心導管心室中膈缺損關閉手術，為讓竹苗地區病童免於奔波，新竹台大分院小兒心臟科傅俊閔引進醫學中心等級的治療技術，在醫師黃品學、龔柏榕與麻醉科醫師協助下，順利為該名男孩完成心導管心室中膈缺損關閉手術，術後恢復良好。

傅俊閔表示，人的心臟有兩個心室，左心室負責體循環，右心室負責肺循環，由心室中膈隔開兩個心室，心室中膈若是有破洞，就是所謂心室中膈缺損，是最常見的先天性心臟病。

心室中膈缺損會造成血流從左心室經缺損流到右心室，聽診會聽到明顯的心雜音。一般在安排孩童健康檢查時的基本聽診，若聽到明顯心雜音就會安排心臟超音波檢查，即可正確診斷此疾病。

心室中膈缺損的症狀依破洞的大小與位置而定，小洞除了心雜音以外，其他症狀可能不明顯，大洞就會導致較大的左心室到右心室分流，導致左心室負擔增加， 心臟擴大，肺循環血流增加，進而導致小朋友呼吸喘、體重過輕等心衰竭症狀，若時間久了還可能導致肺動脈高血壓等嚴重併發症，因此需要積極追蹤，於適當時機進行心室中膈缺損關閉手術。

傳統上心室中膈缺損必須經由開心手術治療，手術治療效果良好，但必須開胸，病人較不舒服，近年來心導管技術愈亦成熟，大多數心室中膈缺損可用心導管的方式關閉，傷口只有鼠蹊部兩個心導管入針的傷口，一般住院3到4天即可出院正常活動，可大幅減少病人的不適感與術後恢復時間。

新竹台大分院小兒心臟科團隊有醫師傅俊閔、龔柏榕及黃品學，近幾年持續在新竹台大分院新竹醫院及生醫醫院執行多例心導管介入手術，包括肺動脈氣球擴張手術、開放性動脈導管關閉手術、心房中膈缺損關閉手術、與心室中膈缺損關閉手術，期望能讓大新竹區先天性心臟病的病童與成人就近得到更方便完善的照顧。