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全國中等學校田徑賽明在苗栗登場 3000選手齊聚拚佳績

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
全國中等學校田徑錦標賽11月3至8日將在苗栗縣登場，展開6天賽程。記者胡蓬生／攝影
全國中等學校田徑錦標賽11月3至8日將在苗栗縣登場，展開6天賽程。記者胡蓬生／攝影

全國中等學校田徑錦標賽明天將在苗栗縣登場，展開6天賽程，縣府教育處表示，今年報名並確定參賽的學校共297校，選手2848名，含隊職員約4050位，將在6天賽程中角逐各項競賽獎牌，縣長徐耀昌歡迎來自全國的年輕田徑菁英蒞臨苗栗，並預祝締造佳績。

教育處表示，全國中等學校田徑錦標賽11月3日至8日在苗栗縣舉辦，疫情無法澆熄運動的熱情，來自各縣市的田徑好手齊聚苗栗，縣府團隊已做好各項防疫準備與安排，讓選手在賽程期間能在最安全的競賽環境中全力以赴，勇奪佳績。

苗栗縣長徐耀昌表示，中央疫情指揮中心宣布11月2日至15日在室內外進行運動時，得免戴口罩，對選手是一大福音，全民共同防疫讓這次田徑錦標賽能順利進行，預祝選手繼續為自己創造紀錄。同時歡迎各地民眾到苗栗比賽和消費，配合振興五倍券縣府推出「苗栗旅遊節」，消費滿500元即可登錄序號參加抽獎，獎項包括加碼百萬休旅車、現金、電動機車、iPhone 13、總統套房等，從11月起每月都抽出休旅車、10萬元現金等大禮，旅遊苗栗就趁現在。

苗栗縣 徐耀昌 疫情

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