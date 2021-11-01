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桃市開設夜間接種 另自辦莫德納第2劑施打計畫

中央社 / 桃園1日電

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市將在9日自辦莫德納疫苗第2劑施打計畫，提供8月26日前接種過第1劑莫德納疫苗的桃園市民預約施打；第13期疫苗接種計畫也將開設夜間時段。

鄭文燦今天傍晚主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議時表示，中央流行疫情指揮中心公布第13期疫苗施打計畫，提供BNT及AZ疫苗第1、2劑接種，桃園市預計施打25萬5295劑，在11月5日至12日陸續開打。

為了服務上班族，部分社區疫苗接種站將加開傍晚5時30分至晚間8時30分的夜間時段，AZ疫苗夜間場次安排在11月5日，BNT疫苗夜間場次安排在11月12日。

鄭文燦表示，目前莫德納疫苗第2劑於各合約醫療院所施打中，桃園有7萬多人符合資格但尚未施打，為加速提高兩劑疫苗涵蓋率，桃園市政府將自辦莫德納疫苗第2劑施打計畫。

自辦施打計畫規劃在11月9日下午1時30分至4時30分，加開53處社區疫苗接種站、提供2萬劑疫苗；8月26日前接種過第1劑莫德納疫苗的桃園市民，可利用市府預約平台進行預約，近日會再公布詳細的預約方式。

鄭文燦也說，目前桃園市防疫旅館有超過4000間房間，預估明年1月會滿載，市府預定明年1月份會增加1家桃園區防疫旅館。

莫德納疫苗 桃園 鄭文燦

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