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桃園市民卡6年發行破173萬張 發卡對象擴大外籍人士

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市市民卡今年發行滿6週年，將擴大桃園市民卡發卡對象，開放持有中華民國永久居留證，且居留地為桃園市的65歲以上外籍人士申辦敬老卡；另市府與在地百貨推出週年慶優惠至12月15日，年底前也有消費抽獎等活動。圖為市長鄭文燦參加記者會。記者朱冠諭／攝影
桃園市市民卡今年發行滿6週年，將擴大桃園市民卡發卡對象，開放持有中華民國永久居留證，且居留地為桃園市的65歲以上外籍人士申辦敬老卡；另市府與在地百貨推出週年慶優惠至12月15日，年底前也有消費抽獎等活動。圖為市長鄭文燦參加記者會。記者朱冠諭／攝影

桃園市市民卡今年發行滿6周年，桃園市長鄭文燦今天出席記者會致詞表示，即日起將擴大桃園市民卡發卡對象，開放持有中華民國永久居留證，且居留地為桃園市的65歲以上外籍人士申辦敬老卡；另市府與在地百貨推出週年慶優惠至12月15日，年底前也有消費抽獎等活動，歡迎民眾參加。

鄭文燦表示，桃園市民卡申辦量超過173萬張，總使用次數逾5億次，為全台最成功的市民卡，除有乘車、借書、消費支付功能，還可儲值資源回收金、享有運動中心消費優惠等。

鄭文燦說，外籍人士長期在台耕耘，應視為城市的一份子，因此市府決定擴大發卡對象，開放持有永久居留證，且居留地為桃園的65歲以上外籍人士，申辦外籍人士敬老卡，一樣每月有800點，可用於乘車、運動中心公益時段等優惠。

桃園市資科局表示，為歡慶市民卡發行6周年，即日起至12月15日推出「市民卡百貨週年慶專屬優惠」，憑市民卡至指定百貨商場消費滿額即享來店禮等專屬優惠，還可參加抽獎活動。

資科局表示，市民卡卡友只要在12月31日前，於桃園地區消費滿新台幣100元並登錄發票指定資訊，即可參加抽獎，好禮包括Gogoro自行車；桃園指定商場使用市民卡APP完成集章程序，累積足夠活動章數可兌換提貨券等。

資科局指出，在12月31日前下載市民卡APP並登入，可參加抽獎遊戲，有機會抽百貨商品券、超商購物金或超商飲品點心等；活動詳情，依市民卡主題網站正式公布內容為主。

桃園市市民卡今年發行滿6週年，將擴大桃園市民卡發卡對象，開放持有中華民國永久居留證，且居留地為桃園市的65歲以上外籍人士申辦敬老卡；另市府與在地百貨推出週年慶優惠至12月15日，年底前也有消費抽獎等活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市市民卡今年發行滿6週年，將擴大桃園市民卡發卡對象，開放持有中華民國永久居留證，且居留地為桃園市的65歲以上外籍人士申辦敬老卡；另市府與在地百貨推出週年慶優惠至12月15日，年底前也有消費抽獎等活動。記者朱冠諭／攝影

桃園 鄭文燦 超商

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