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桃園航空城優先區56戶失去搬遷獎勵 月中動工大園有聲音
桃園航空城計畫即將本月中旬率先在優先搬遷區動工開發，航空城區段徵收優先搬遷區1037棟房屋建物，申請獎勵補償金送件至昨天截止，市府地政局今天下午表示，優先搬遷區地主申請暫緩搬遷展延135棟建物，其他九成四地主完成申請獎勵補償送件，還有56棟建物未搬遷未申請延展，將喪失部分補償獎勵金權益。
航空城計畫優先搬遷區機場園區及航空城一期土地約470公頃土地，桃園市政府鼓勵搬遷來興建開發安置街廓、安置住宅及產專區工程，限期地主10月底前搬遷，自拆獎勵金50%之外，可加碼領取搬遷獎勵金25%及租金80萬元、人口搬遷費一倍優惠。
市議員徐其萬說，之前優先搬遷區程序延宕，加上中繼社宅工程延後，造成地主誤會搬遷期限展延3個月，市府急於開發定出10月底搬遷獎勵期限，讓地主措手不及，市府應下鄉了解苦民所苦協助解決；市議員游吾和表示，市府應公告及完成發價作業，卻複估拖延至今，市府疏失之疑應趕快確定。
市府地政局表示，優先搬遷區地主因故無法搬遷或中繼社宅延後，只要有理由可提出申請，總共135棟建物申請展延2至3個月，其他902棟建物有846棟建物完成申請獎勵金送件約94%，剩下56棟建物未完成送件，將影響自拆獎勵金及加碼獎勵金、租金及人口搬遷費補助權益，該局將針對個案座落及原因，協助完成申請，並做好動工開發作業。
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