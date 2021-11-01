新竹縣綜合社福館明年完工 將作為少子化友善育兒空間

位於竹北市衛生所旁的新竹縣綜合社會福利館正在興建當中，今天舉行上梁，預計明年12月就將啟用，規畫有公設民營托嬰中心及各類社福資源、活動中心，縣府希望透過此類少子化友善育兒空間的設立，推動托育公共化及準公共化政策，來減輕家長育兒負擔。

社會處長李國祿表示，綜合社會福利館為少子化友善育兒空間計畫項目之一，為地上6層、地下2層建築，各樓層有不同功能，1樓規畫作為公設民營托嬰中心、2樓為托育資源中心、3樓為親子夢想館、4樓為竹北社會福利服務中心、5樓為北崙里社區活動空間、6樓為綜合會議室。

綜合社福館從去年9月開始動工興建，今天（1日）已經大致完成主體結構正式上梁，副縣長陳見賢也出席上梁儀式，他致詞時表示，竹北的生育率在全國排名名列前茅，人口遷入率也高，竹北的人口還在快速不斷成長，因此營造友善育兒環境、打造指標性的共融式社會福利服務據點，是所有市民所期盼的。

綜合社福館從2019年開始設計，預計2022年啟用，不過據了解去年動工至今，興建並不順利，原本興建總經費預估為2億1000萬元，沒想到遇上疫情期間營建原材料大漲，包含室內裝修費用也不足，使得衛福部、縣府及市公所都再出錢補助，工程預算最後被迫追加5千餘萬元才得以繼續進行。