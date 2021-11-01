一日兩公司分別捐贈口罩、童書繪本 苗栗學子受惠

艾多美股份有限公司捐贈PTEF薄膜口罩31萬5000片給苗栗縣學校，上緯新能源股份有限公司也捐贈119所國小，每校圖書館2本離岸風電知識圖文繪本 「全員出動！捕捉風獸因因呼」，一天兩捐贈，嘉惠苗栗縣學子。

艾多美在立委賴香伶牽線下，艾一科技股份有限公司執行長陳弘瀚、營運長呂詩虹人，代表艾多美將31萬5000片口罩捐贈給苗栗縣政府，縣長徐耀昌代表接受，徐耀昌表示，這批口罩將配發各校作為防疫用途，提升校園安全。

呂詩虹指出，今年9月開始捐贈各縣市口罩，挹注防疫物資，累計上百萬片的口罩，今天到苗栗捐贈PTEF薄膜口罩，除了守護孩童健康外，也希望傳達口罩的「減量設計」理念，實踐環保愛地球的工作與精神。

此外，上緯新能源啟動「離岸風電新能源教育推廣計畫」，首波由財務長蘇容儀、營運長郭世榮代表，捐贈119所國小圖書館，每館2本全新出版的離岸風電知識圖文繪本，縣議會副議長李文斌代表接受，上緯新能源團隊也將前進校園，透過說故事、互動教學等方式扎根。