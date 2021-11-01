快訊

女子看網路才知被換臉 Deepfake色情片有什麼問題？

「愛之味、麥仔茶」是他發想的！耐斯集團總裁陳哲芳辭世 享壽81歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一日兩公司分別捐贈口罩、童書繪本 苗栗學子受惠

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
艾多美股份有限公司捐贈PTEF薄膜口罩31萬5000片給苗栗縣學校，縣長徐耀昌代表接受。圖／苗栗縣政府提供
艾多美股份有限公司捐贈PTEF薄膜口罩31萬5000片給苗栗縣學校，縣長徐耀昌代表接受。圖／苗栗縣政府提供

艾多美股份有限公司捐贈PTEF薄膜口罩31萬5000片給苗栗縣學校，上緯新能源股份有限公司也捐贈119所國小，每校圖書館2本離岸風電知識圖文繪本 「全員出動！捕捉風獸因因呼」，一天兩捐贈，嘉惠苗栗縣學子。

艾多美在立委賴香伶牽線下，艾一科技股份有限公司執行長陳弘瀚、營運長呂詩虹人，代表艾多美將31萬5000片口罩捐贈給苗栗縣政府，縣長徐耀昌代表接受，徐耀昌表示，這批口罩將配發各校作為防疫用途，提升校園安全。

呂詩虹指出，今年9月開始捐贈各縣市口罩，挹注防疫物資，累計上百萬片的口罩，今天到苗栗捐贈PTEF薄膜口罩，除了守護孩童健康外，也希望傳達口罩的「減量設計」理念，實踐環保愛地球的工作與精神。

此外，上緯新能源啟動「離岸風電新能源教育推廣計畫」，首波由財務長蘇容儀、營運長郭世榮代表，捐贈119所國小圖書館，每館2本全新出版的離岸風電知識圖文繪本，縣議會副議長李文斌代表接受，上緯新能源團隊也將前進校園，透過說故事、互動教學等方式扎根。

蘇容儀指出，出版團隊邀請作家顏樞、插畫家Croter，記錄下既奇幻又有寫實色彩的故事，讓讀者一同冒險，從中培養實踐夢想的勇氣，並深入淺出認識綠色能源、風力發電，延伸孩子的學習力，豐富孩子的思考力。

上緯新能源股份有限公司今天捐贈119所國小，每校圖書館2本離岸風電知識圖文繪本， 縣議會副議長李文斌代表接受。圖／上緯新能源股份有限公司
上緯新能源股份有限公司今天捐贈119所國小，每校圖書館2本離岸風電知識圖文繪本， 縣議會副議長李文斌代表接受。圖／上緯新能源股份有限公司

口罩 苗栗縣 徐耀昌

延伸閱讀

貢獻保存亂彈戲曲及古典賽夏語 3人受苗栗縣府表揚

苗栗縣大閘蟹評鑑競賽 特等獎陳英傑

百立張秀香回饋社會 捐贈苗縣消防局180萬元車輛與設備

不再逐水草而居 2400萬元整修苗栗勞動會館啟用

相關新聞

香山濕地復育有成！台灣招潮蟹「15年成長33倍」

新竹市香山濕地過去因人為種植，導致紅樹林氾濫，不僅改變原始棲地、也讓濕地生物種類單一化，300多公頃的紅樹林除會孳生小黑...

桃園「中立里」在哪？告示牌誤植中壢區公所已緊急撤下

「中立里在哪裡？」桃園中壢區永福路土地公廟旁自立國小對面，有1告示牌寫著「學童進出，減速慢行」（中立里辦公室製），讓住在...

桃園航空城優先區56戶失去搬遷獎勵 月中動工大園有聲音

桃園航空城計畫即將本月中旬率先在優先搬遷區動工開發，航空城區段徵收優先搬遷區1037棟房屋建物，申請獎勵補償金送件至昨天...

新竹縣綜合社福館明年完工 將作為少子化友善育兒空間

位於竹北市衛生所旁的新竹縣綜合社會福利館正在興建當中，今天舉行上梁，預計明年12月就將啟用，規畫有公設民營托嬰中心及各類...

一日兩公司分別捐贈口罩、童書繪本 苗栗學子受惠

艾多美股份有限公司捐贈PTEF薄膜口罩31萬5000片給苗栗縣學校，上緯新能源股份有限公司也捐贈119所國小，每校圖書館...

交通號誌、告示牌壞掉無人問 桃議員批：宛如第三世界

桃園市部分路段啟用LED交通號誌，但市議員謝美英指出，有些標誌白天、夜晚都是漆黑一片，有的面板只有亮燈，沒有號誌，而市區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。