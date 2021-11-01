快訊

女子看網路才知被換臉 Deepfake色情片有什麼問題？

「愛之味、麥仔茶」是他發想的！耐斯集團總裁陳哲芳辭世 享壽81歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通號誌、告示牌壞掉無人問 桃議員批：宛如第三世界

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市中壢區中央西路的大型路標已經嚴重毀損，連路名都看不到。圖／謝美英服務處提供
桃園市中壢區中央西路的大型路標已經嚴重毀損，連路名都看不到。圖／謝美英服務處提供

桃園市部分路段啟用LED交通號誌，但市議員謝美英指出，有些標誌白天、夜晚都是漆黑一片，有的面板只有亮燈，沒有號誌，而市區有些告示牌已經毀損看不到字樣，卻無人聞問，簡直是現代版拍案驚奇。桃園市交通局表示，LED交通標誌成效不佳，現已暫緩設置，至於告示牌若毀損，民眾通報會立即處理。

謝美英表示，市府逐步啟用LED交通號誌，但有些號誌不知道是燒焦還是故障，完全看不到字，「白天夜晚一樣黑」影響交通安全，質疑巡查報修系統到底有沒有發揮作用？如果交通局之前有發現，又為何不處理？

謝美英說，桃園已經升格7年，路上卻有標誌、告示牌寫著桃園「縣」政府、「市」公所，更扯的是，有些告示牌已經毀損看不到字，就連中壢觀光夜市附近的中央西路大型路標都完全看不到路名，路上還遍布東倒西歪的反光鏡、站牌和電線桿，難怪網友批評桃園市容像第三世界「爛到不想救」。

交通局交通工程科長劉廣堂表示，現在路上的LED交通標誌和面板是升格前由各公所設置，試辦時因發覺LED交通號誌、面板容易隨時間衰減，成效有限，因此目前已暫緩設置LED交通標誌；而先所設置的LED交通號誌、面板若發生故障，會研議專案編列預算進行處理。

劉廣堂說，中壢區中央西路的大型路標已經嚴重毀損，市府會盡快更換，不過桃園市內共有上萬塊路面告示牌，若告示牌有汙損情況，還需靠民眾幫忙通報，交通局也會不定時派員勘查，若發現有交通號誌或告示牌已不堪使用，會立即處理。

市長鄭文燦表示，路上部分告示牌是由過去的里辦設置，有些里長退休多年，導致這些告示牌無人管理，市府會全面檢視轄內所有告示牌，若還堪用會保留，毀損嚴重者則拆除。

桃園市部分路段啟用LED交通號誌，但市議員謝美英質疑，有些標誌白天、夜晚都是漆黑一片，卻無人聞問。圖／謝美英服務處提供
桃園市部分路段啟用LED交通號誌，但市議員謝美英質疑，有些標誌白天、夜晚都是漆黑一片，卻無人聞問。圖／謝美英服務處提供

桃園 標誌 鄭文燦

延伸閱讀

桃園「中立里」在哪？告示牌誤植中壢區公所已緊急撤下

民代點名中壢老舊大樓 盼公權力介入

桃園人均負債2萬元 議員批靠取締罰款開源觀感差

機場捷運2年燒掉15億 桃捷考慮不再向中央續租

相關新聞

香山濕地復育有成！台灣招潮蟹「15年成長33倍」

新竹市香山濕地過去因人為種植，導致紅樹林氾濫，不僅改變原始棲地、也讓濕地生物種類單一化，300多公頃的紅樹林除會孳生小黑...

桃園「中立里」在哪？告示牌誤植中壢區公所已緊急撤下

「中立里在哪裡？」桃園中壢區永福路土地公廟旁自立國小對面，有1告示牌寫著「學童進出，減速慢行」（中立里辦公室製），讓住在...

桃園航空城優先區56戶失去搬遷獎勵 月中動工大園有聲音

桃園航空城計畫即將本月中旬率先在優先搬遷區動工開發，航空城區段徵收優先搬遷區1037棟房屋建物，申請獎勵補償金送件至昨天...

新竹縣綜合社福館明年完工 將作為少子化友善育兒空間

位於竹北市衛生所旁的新竹縣綜合社會福利館正在興建當中，今天舉行上梁，預計明年12月就將啟用，規畫有公設民營托嬰中心及各類...

一日兩公司分別捐贈口罩、童書繪本 苗栗學子受惠

艾多美股份有限公司捐贈PTEF薄膜口罩31萬5000片給苗栗縣學校，上緯新能源股份有限公司也捐贈119所國小，每校圖書館...

交通號誌、告示牌壞掉無人問 桃議員批：宛如第三世界

桃園市部分路段啟用LED交通號誌，但市議員謝美英指出，有些標誌白天、夜晚都是漆黑一片，有的面板只有亮燈，沒有號誌，而市區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。