交通號誌、告示牌壞掉無人問 桃議員批：宛如第三世界

桃園市部分路段啟用LED交通號誌，但市議員謝美英指出，有些標誌白天、夜晚都是漆黑一片，有的面板只有亮燈，沒有號誌，而市區有些告示牌已經毀損看不到字樣，卻無人聞問，簡直是現代版拍案驚奇。桃園市交通局表示，LED交通標誌成效不佳，現已暫緩設置，至於告示牌若毀損，民眾通報會立即處理。

謝美英表示，市府逐步啟用LED交通號誌，但有些號誌不知道是燒焦還是故障，完全看不到字，「白天夜晚一樣黑」影響交通安全，質疑巡查報修系統到底有沒有發揮作用？如果交通局之前有發現，又為何不處理？

謝美英說，桃園已經升格7年，路上卻有標誌、告示牌寫著桃園「縣」政府、「市」公所，更扯的是，有些告示牌已經毀損看不到字，就連中壢觀光夜市附近的中央西路大型路標都完全看不到路名，路上還遍布東倒西歪的反光鏡、站牌和電線桿，難怪網友批評桃園市容像第三世界「爛到不想救」。

交通局交通工程科長劉廣堂表示，現在路上的LED交通標誌和面板是升格前由各公所設置，試辦時因發覺LED交通號誌、面板容易隨時間衰減，成效有限，因此目前已暫緩設置LED交通標誌；而先所設置的LED交通號誌、面板若發生故障，會研議專案編列預算進行處理。

劉廣堂說，中壢區中央西路的大型路標已經嚴重毀損，市府會盡快更換，不過桃園市內共有上萬塊路面告示牌，若告示牌有汙損情況，還需靠民眾幫忙通報，交通局也會不定時派員勘查，若發現有交通號誌或告示牌已不堪使用，會立即處理。