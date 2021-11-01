桃園華泰名品城禁菸 衛生局查獲3人違規最高可罰1萬元

桃園市目前已有2811處設立為禁菸場所，不過市府自今年8月23日起公告華泰名品城戶外休憩區及所屬周邊區域為禁菸場所，宣導期至昨天；衛生局今天上午前往稽查，查獲3人違規吸菸、未查獲業者違規提供熄菸器具，違規行為人後續將依菸害防制法開罰，最高可罰1萬元。

華泰名品城公告禁菸範圍為高鐵北路一段、青埔路一段、華泰名品城大道及青昇路間區域，包括戶外休憩區、華泰名品城與機場捷運A18站連通天橋、青埔路一段與華泰名品城大道路口戶外機車停車場及華泰名品城大道。

衛生局今天稽查截至下午1時查獲3人違規吸菸、未查獲業者違規提供熄菸器具，違規行為人依菸害防制法最高可處1萬元罰鍰，業者提供吸菸有關器物，最高可處5萬元罰鍰。

衛生局長王文彥表示，目前公告禁菸場所總計2811處，包括1條無菸老街、6座無菸廟宇、33處無菸辦公場所周圍環境、327座無菸公園、281處高中職以下學校周邊環境、356座公車候車亭，1805處連鎖便利商店、咖啡店及速食店騎樓及庇廊等。

衛生局提醒，請吸菸民眾確實遵守禁菸場所不吸菸，以免傷了健康，又瘦了荷包，並多加利用桃園市二代戒菸合約醫療院所，或利用戒菸免費專線，亦可上桃園市政府衛生局無菸網站查詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康