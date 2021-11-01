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捐百萬元股票獲利幫助竹縣弱勢 善團盼補起社會安全網

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
民間團體捐助現金及物資，要幫助弱勢民眾度過疫情危機。圖／立委林思銘辦公室提供
民間團體捐助現金及物資，要幫助弱勢民眾度過疫情危機。圖／立委林思銘辦公室提供

為了幫助受疫情衝擊的弱勢民眾，同時構築社會安全網，中華照顧者關懷協會今天捐贈100萬元及價值55萬元的物資，要提供給新竹縣脆弱家庭多元服務竹東中心、紅十字會新竹支會、華山基金會等社會團體，希望在艱困的疫情影響下，也能傳遞社會溫暖。

新竹縣中華照顧者關懷協會常務理事劉志枰表示，疫情之下，不少弱勢家庭的父母工作不穩定，家有多口子女，入不敷出，連繳房租都有困難，讓人看了於心不忍，因此這次決定捐出自身股票操作盈利100萬元的支票，要交由脆弱家庭竹東中心，作為清寒獎助學金、急難喪葬補助、關懷獨居老人送餐服務等。

除了捐贈百萬善款外，協會也捐出價值約55萬元的民生物資，其中包含嬰幼兒副食品1000罐，燕麥、乾麵、餅乾等各200箱，並透過脆弱家庭多元服務中心及紅十字會新竹支會、華山基金會，將愛心物資送到低收入戶、中低收入戶等弱勢家庭，提供地方弱勢家庭約1170戶。

縣長楊文科表示，強化社會安全網是非常重要的政策，為強化新竹全縣13鄉鎮社福網路健全，縣內5個警政分局也規畫設置5處社會福利服務中心，民眾有多重的問題需求或不知道可以向誰求助，都可以就近洽所在地的社會福利服務中心尋求協助。

立委林思銘則指出，近期頻傳社會及家庭安全事件，讓社會震驚也使得民眾人心惶惶，政府更該做的是補起社會安全網的漏洞，相關制度的建置只差法制化的臨門一腳，政府必須負起保護人民的責任，別再讓民眾活在恐懼不安中。

新竹 疫情 弱勢家庭

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