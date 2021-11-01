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桃園市民卡6週年開放外籍長者申辦 祭出優惠抽獎

中央社 / 桃園1日電

桃園市市民卡今年發行滿6週年，即日起開放住在桃園、持永久居留證的65歲以上外籍人士申辦，另與在地百貨推出週年慶優惠至12月15日，年底前也有消費抽獎等活動。

桃園市長鄭文燦今天出席桃園市市民卡6週年記者會致詞時指出，即日起擴大桃園市民卡發卡對象，開放持有中華民國永久居留證且居留地為桃園市的65歲以上外籍人士申辦（敬老卡），享有桃園市敬老乘車優惠。

鄭文燦表示，桃園市民卡申辦量超過173萬張，總使用次數逾5億次，為全台最成功的市民卡，除有乘車、借書、消費支付功能，還可儲值資源回收金、享有運動中心消費優惠等，「這張卡好用」。

桃園市政府資訊科技局發布新聞稿指出，為歡慶市民卡發行6週年，即日起至12月15日推出「市民卡百貨週年慶專屬優惠」，憑市民卡至指定百貨商場消費滿額即享來店禮等專屬優惠，還可參加抽獎活動。

除此之外，市民卡卡友只要在12月31日前，於桃園地區消費滿新台幣100元並登錄發票指定資訊，即可參加抽獎，好禮包括Gogoro；桃園指定商場使用市民卡APP完成集章程序，累積足夠活動章數可兌換提貨券等。

資科局指出，在12月31日前下載市民卡APP並登入，可參加抽獎遊戲，有機會抽百貨商品券、超商購物金或超商飲品點心等；活動詳情，依市民卡主題網站正式公布內容為主。

桃園 鄭文燦 超商

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