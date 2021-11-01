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新竹湖口後花園景觀計畫將結合觀光 要打造茶香版伯朗大道
新竹縣將正式推動湖口後花園環境景觀整備計畫，今年底前舉辦施工前說明會，最快明年底完工，計畫將以步道串連湖口老街及周邊茶園，發展茶園觀光，還將與地方茶農合作進行地方創生，縣府目標是打造有茶香的新竹版伯朗大道。
縣府交旅處長游志祥表示，考量湖口老街每年都有將近百萬的遊客人次，希望藉由湖口後花園計畫，能擴大觀光場域不僅限於老街，其中會保留16公頃茶園，興建連續步道將湖口後山串連起來，沿途的客庄、茶園地景都將成為湖口後花園的特色。
縣長楊文科上午前往計畫沿線視察，其中有處隱秘的小型碉堡就隱藏在茶園旁的大樹下，甚至被樹根包裹，形成獨特的地景，因此計畫也決定將這處大樹碉堡予以保留，未來將作為苦茶林下體能訓練場的地標。
交旅處說明，湖口後花園計畫步道從湖口老街出發，將使用低維護自然材質，設計低度建設，主要是保留茶園產業特色，沿途能見到散落在茶園周邊的軍事碉堡遺跡、茶梯田、茶園咖啡廳、山屋生態教室等，並與地方青農合作地方創生。
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