貢獻保存亂彈戲曲及古典賽夏語 3人受苗栗縣府表揚

文化部甫授證重要傳統表演藝術亂彈戲曲保存者（即人間國寶）王慶芳、彭繡靜，2人今天即興在苗栗縣政府演出一段亂彈戲「補缸」，生、旦對唱展現傳統亂彈戲特色，在場的縣長徐耀昌等人都驚艷。

徐耀昌今天在縣政府表揚對苗栗縣藝文貢獻人士，包括84歲王慶芳、82歲彭繡靜，及苗栗縣前議員潘秋榮，其中，潘秋榮主編「苗栗文獻第59期─賽夏文化專題」，從43個單位、132件出版品競爭中，獲選國史館台灣文獻館今年獎勵出版文獻書刊學術性書刊佳作。

縣府文化觀光局指出，台灣亂彈戲是清代花部亂彈之一脈，亂彈戲傳入台灣後，成為全島酬神廟會慶典或個人生命禮俗中重要的祭儀或娛樂，並與四平戲、梨園系統「七腳戲」（七子戲）鼎足台灣三大劇種，王慶芳一生從事戲曲表演，歷經駐班亂彈戲班、客家戲班，也唱歌仔戲、京劇，初學丑，後轉小生，中年後亦演老生、花臉，全才型的亂彈戲演員，致力客家戲曲傳習與教學達數十年。

彭繡靜戲齡超過一甲子，本行是旦角，對於劇中人物演出的身段與唱唸表現，均有獨特的詮譯，1995年參加台灣省地方戲曲比賽，獲得最佳旦角獎，她長期投入教學，為戲曲傳承及人才培育付出極大心力，2015年獲「第22屆全球中華文化藝術薪傳獎傳統戲劇獎」殊榮。