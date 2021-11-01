快訊

46歲男打AZ現不良反應「瀕死救回」 堅持打第2劑身亡

病毒「自我毀滅」致日本疫情急降溫？ 羅一鈞分析原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貢獻保存亂彈戲曲及古典賽夏語 3人受苗栗縣府表揚

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
「人間國寶」王慶芳、彭繡靜今天即興在苗栗縣政府演出一段亂彈戲「補缸」，在場的縣長徐耀昌等人都驚艷。記者范榮達／攝影
「人間國寶」王慶芳、彭繡靜今天即興在苗栗縣政府演出一段亂彈戲「補缸」，在場的縣長徐耀昌等人都驚艷。記者范榮達／攝影

文化部甫授證重要傳統表演藝術亂彈戲曲保存者（即人間國寶）王慶芳、彭繡靜，2人今天即興在苗栗縣政府演出一段亂彈戲「補缸」，生、旦對唱展現傳統亂彈戲特色，在場的縣長徐耀昌等人都驚艷。

徐耀昌今天在縣政府表揚對苗栗縣藝文貢獻人士，包括84歲王慶芳、82歲彭繡靜，及苗栗縣前議員潘秋榮，其中，潘秋榮主編「苗栗文獻第59期─賽夏文化專題」，從43個單位、132件出版品競爭中，獲選國史館台灣文獻館今年獎勵出版文獻書刊學術性書刊佳作。

縣府文化觀光局指出，台灣亂彈戲是清代花部亂彈之一脈，亂彈戲傳入台灣後，成為全島酬神廟會慶典或個人生命禮俗中重要的祭儀或娛樂，並與四平戲、梨園系統「七腳戲」（七子戲）鼎足台灣三大劇種，王慶芳一生從事戲曲表演，歷經駐班亂彈戲班、客家戲班，也唱歌仔戲、京劇，初學丑，後轉小生，中年後亦演老生、花臉，全才型的亂彈戲演員，致力客家戲曲傳習與教學達數十年。

彭繡靜戲齡超過一甲子，本行是旦角，對於劇中人物演出的身段與唱唸表現，均有獨特的詮譯，1995年參加台灣省地方戲曲比賽，獲得最佳旦角獎，她長期投入教學，為戲曲傳承及人才培育付出極大心力，2015年獲「第22屆全球中華文化藝術薪傳獎傳統戲劇獎」殊榮。

潘秋榮說，賽夏文化專題最珍貴的是保留10年前賽夏族耆老說故事19則，包括傳統信仰、生命禮俗及傳說故事，其中有數人已經過世，古典優雅的賽夏語已經失傳，被保留在錄音與紀錄當中，希望未來推廣母語能夠參考，苗栗文獻對賽夏文化及歷史做出貢獻。

苗栗縣前議員潘秋榮（右二）主編「苗栗文獻第59期─賽夏文化專題」獲國史館台灣文獻館肯定，縣長徐耀昌（左二）等人今天表揚。記者范榮達／攝影
苗栗縣前議員潘秋榮（右二）主編「苗栗文獻第59期─賽夏文化專題」獲國史館台灣文獻館肯定，縣長徐耀昌（左二）等人今天表揚。記者范榮達／攝影

苗栗縣 徐耀昌 文化部

延伸閱讀

他們無聲勝有聲 苗栗縣長盃手語大賽很精彩

柯文哲到苗栗有人喊選總統 也有人嗆為何反核電

後龍濱海遊憩區變身百變影城 自提BOT案動工

風箏、牽罟、薑麻、芋頭、新丁板 周休二日苗栗好精彩

相關新聞

香山濕地復育有成！台灣招潮蟹「15年成長33倍」

新竹市香山濕地過去因人為種植，導致紅樹林氾濫，不僅改變原始棲地、也讓濕地生物種類單一化，300多公頃的紅樹林除會孳生小黑...

桃園「中立里」在哪？告示牌誤植中壢區公所已緊急撤下

「中立里在哪裡？」桃園中壢區永福路土地公廟旁自立國小對面，有1告示牌寫著「學童進出，減速慢行」（中立里辦公室製），讓住在...

新竹湖口後花園景觀計畫將結合觀光 要打造茶香版伯朗大道

新竹縣將正式推動湖口後花園環境景觀整備計畫，今年底前舉辦施工前說明會，最快明年底完工，計畫將以步道串連湖口老街及周邊茶園...

貢獻保存亂彈戲曲及古典賽夏語 3人受苗栗縣府表揚

文化部甫授證重要傳統表演藝術亂彈戲曲保存者（即人間國寶）王慶芳、彭繡靜，2人今天即興在苗栗縣政府演出一段亂彈戲「補缸」，...

桃消防局於復興區模擬三方通話救災 快速掌握報案地點

桃園市政府消防局今日於復興區針對難找地址救災情境辦理演練，當119救災救護指揮中心接獲無門牌地點報案後，啟動「三方通話」...

銅鑼鄉3條溪今起封溪護魚5年 地方期待魚蝦回來悠游

苗栗縣銅鑼鄉新隆河支流八燕坑溪、麻園溪及九份溪流域約有8公里河段，今天起5年封溪護魚，禁止垂釣等任何方式捕獵魚蝦等水產動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。