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桃消防局於復興區模擬三方通話救災 快速掌握報案地點

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
消防局指出，復興區幅員遼闊，當民眾報案時可透過消防署119報案APP，及消防局發送「強化定位簡訊」，將定位點直接傳送至119救災救護指揮中心受理。圖／桃園市政府消防局提供
消防局指出，復興區幅員遼闊，當民眾報案時可透過消防署119報案APP，及消防局發送「強化定位簡訊」，將定位點直接傳送至119救災救護指揮中心受理。圖／桃園市政府消防局提供

桃園市政府消防局今日於復興區針對難找地址救災情境辦理演練，當119救災救護指揮中心接獲無門牌地點報案後，啟動「三方通話」機制與轄區分隊同步受理，藉由轄區分隊對地點熟悉，並於行動派遣119APP顯示預先建置相關定位資訊，快速掌握案發地點定位、導航及出勤至災害現場。

消防局為強化救災速度，模擬報案人在無門牌、路名、商號等資訊情況下仍可藉由來電顯示號碼、基地台區域範圍判斷報案人大致位置，並啟動與轄區分隊「三方通話」，引導報案人對附近大型目標物、周遭環境描述，再由分隊端判斷報案人所在位置，並利用消防局行動派遣119APP顯現難找地址定位資訊，以便出勤人員能針對該地址導航，能更快速到達報案地點。

消防局指出，復興區幅員遼闊，部分地點沒有明顯門牌地址或道路錯綜複雜，消防局針對此類難找地址透過平時查訪、拍照及定位，各分隊建有轄內「難找地址」資料庫，其中復興分隊125處、巴陵分隊143處，共計268處。當民眾報案時，若無地址可詳述附近重要地標，亦可透過消防署119報案APP，及消防局發送「強化定位簡訊」，將定位點直接傳送至119救災救護指揮中心受理，約莫5分鐘便可掌握報案人位置。

消防局長謝呂泉表示，三方通話已行之有年，雖然現在山區幾乎都有訊號，但還是難保有意外發生之時，因此透過平時訪查演練，將可在需要時，提升救援整體效益。

119救災救護指揮中心接獲報案後，可藉由來電顯示號碼、基地台區域範圍判斷報案人大致位置，並啟動與轄區分隊「三方通話」。圖／桃園市政府消防局提供
119救災救護指揮中心接獲報案後，可藉由來電顯示號碼、基地台區域範圍判斷報案人大致位置，並啟動與轄區分隊「三方通話」。圖／桃園市政府消防局提供

門牌 桃園 基地台

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