桃園「中立里」在哪？告示牌誤植中壢區公所已緊急撤下

「中立里在哪裡？」桃園中壢區永福路土地公廟旁自立國小對面，有1告示牌寫著「學童進出，減速慢行」（中立里辦公室製），讓住在附近的民眾不解，怎麼沒聽過；中壢區公所表示，此為自立里誤植為中立里，已請廠商撤下改正，也一併將里辦公室改成里辦公處。

近日有民眾向市議員謝美英反應，中壢區要新增中立里了嗎？住附近這麼久怎麼都不知道；謝美英說，中壢區明年預計增加3個里，由原本的85里增為88里，市府、議會經過審議流程，如果通過，中壢區洽溪里新增「青溪里」、復興里新增「興華里」、忠福里新增「興福里」，但並沒有中立里。

中壢區公所表示，此告示牌設置多年，因修整道路時發現告示牌字樣斑駁，加上年久失修，因此今年4月由廠商更換，卻因校稿時出錯才導致誤植，今天上午已緊急撤下。

中壢區公所進一步說，告示牌在本周三會改正完成，對於里辦公室的字樣，依照地方制度法的名稱是里辦公處，因此也會請廠商一併修正，而其他地方的告示牌是否也有同樣的狀況，會請同仁檢視。