銅鑼鄉3條溪今起封溪護魚5年 地方期待魚蝦回來悠游

苗栗縣銅鑼鄉新隆河支流八燕坑溪、麻園溪及九份溪流域約有8公里河段，今天起5年封溪護魚，禁止垂釣等任何方式捕獵魚蝦等水產動物，地方期待休養生息繁衍，期望有如南庄鄉蓬萊溪，魚蝦成群悠游。

銅鑼鄉新隆及盛隆村八燕坑溪、麻園溪麻園橋以上，及九份溪新庄橋以上流域，紅溪哥、苦花等魚類資源日漸枯竭，在地銅鑼鄉民代表彭成果說，一般釣客還好，但網子一撈就是整桶帶走，看了很心痛，地方因此發起封溪護魚，並於今年4月在村民大會討論，獲得多數同意。

縣府公告今天至2026年10月31日止封溪護魚5年，地方上麻園溪守望相助隊將在封溪護魚河段巡邏勸導，彭成果說，封溪護魚維護好山好水，期望也如蓬萊溪，魚蝦繁衍生機在水中悠游。

縣府農業處漁業科長林俊吉指出，封溪護魚河段除基於學術研究或教育目的，報請主管機關核准外，禁止任何方式捕獵魚蝦等水產動物，否則可依漁業法處3萬到15萬元罰款，連同垂釣也是禁止之列，民眾要特別注意。