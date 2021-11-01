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26日到高鐵新竹站挽袖捐血 就能獲得限量高鐵折疊傘

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
到高鐵站捐血不僅能做愛心，還能獲得限量的台灣高鐵折傘。圖／台灣高鐵提供
到高鐵站捐血不僅能做愛心，還能獲得限量的台灣高鐵折傘。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵新竹站將在11月26日舉辦捐血活動，不僅將號召員工獻熱血，還邀請民眾一起挽袖捐血做愛心，為了感謝民眾參與，屆時只要捐出一袋熱血，就能獲得1支限量版「台灣高鐵自動摺傘」，台灣高鐵希望能藉由捐血行動，讓更多人接受到幫助。

台灣高鐵表示，為善盡企業社會責任，持續以行動實踐在地關懷，在沿線11個車站及高鐵總公司舉辦「寒冬送暖、捐血傳愛」公益活動，高鐵新竹站則將於11月26日上午9點30分至下午4點30分為止，舉辦捐血活動，地點位於4號出口客運轉運站旁。

高鐵公司表示，捐血活動自2012年舉辦以來已邁入第10年，累計超過1萬2千名捐血人熱血參與，共募集近1萬4千袋捐血量，也呼籲大家把愛心化為實際行動，讓血庫存量能夠供給無虞。

高鐵公司為了鼓勵挽袖樂捐，特別推出折疊傘，要為所有付出愛心的捐血人遮風避雨擋烈陽，此次捐出1袋熱血即獲傘1支，捐出第2袋則有其他精美贈品數量有限，送完為止。

高鐵公司表示，因疫情，凡曾出國的民眾，需於回國後暫緩捐血28天，以確保血品安全；另如有曾被確診感染COVID-19而治療痊癒者及曾與確定病例之密切接觸者，也需暫緩捐血28天，另凡接受COVID-19疫苗者不受暫緩捐血限制（限mRNA、腺病毒載體及重組蛋白疫苗）。

捐血 高鐵 愛心

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