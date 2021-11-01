香山濕地復育有成！台灣招潮蟹「15年成長33倍」

新竹市香山濕地過去因人為種植，導致紅樹林氾濫，不僅改變原始棲地、也讓濕地生物種類單一化，300多公頃的紅樹林除會孳生小黑蚊，也會造成淹水。經市府整治、逐年清除紅樹林，還原成生物棲地，今年委託清華大學生態調查，該處指標性底棲動物特有物種「台灣招潮蟹（台灣旱招潮）」從2006年1.3萬隻到今年估算超過43萬隻，數量成長33倍，也可觀賞各種魚蝦貝蟹及鳥類。

清華大學教授楊樹森指出，香山濕地環境優化指標物種台灣招潮蟹，對環境相對敏感，在紅樹林清除後獲得開闊且穩定的感潮灘地，近期明顯擴張棲息地範圍，繁衍個體數急速增加。香山濕地豐富的食物資源成為候鳥重要的覓食場所，吸引鷸鴴科鳥類於濕地棲息，跟隨潮汐在裸露灘地移動覓食，充分顯示棲地完善復原情形。

市府產發處指出，1989年因人為大面積造林導致香山濕地紅樹林氾濫，近10年間迅速擴張達300多公頃，原始棲地環境變成單一紅樹林棲地，只有少數幾種濕地生物能在密林裡生活。

市府2015年推動清除紅樹林計畫，編列1300萬元整治大面積紅樹林，分區分期清除香山濕地及連接溪溝的擴張紅樹林，共清除396公頃，清除區每年都有小苗復萌，至今拔除小苗累計達到1568公頃，也恢復香山濕地原有風貌及生物鏈，少了紅樹林卡住垃圾，潮間帶也沒了泥濘，加上市府人員積極撿拾海漂垃圾，連帶整個香山海岸地區都變得清潔乾淨，並結合17公里海岸自行車道，成為絕佳生態賞景勝地。

產發處表示，台灣位於東亞水鳥遷徙路線，紀錄鳥種約500多種，鳥種密度更位居世界第二，每年春秋2季是愛鳥人士「追星」旺季，使香山濕地非常熱鬧，數千隻以小型底棲動物為食的鷸鴴科鳥類出沒在該處金城湖及潮間帶，景象十分壯觀，也吸引候鳥高蹺鴴在金城湖附近築巢育雛，香山濕地已成為保育物種的重要基地。