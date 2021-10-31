台外籍學生至海客牽罟文化館 漫步海灘大讚幸福

座落桃園市新屋區觀海路二段的「海洋客家牽罟文化館」，通過行政院環保署環境教育設施場所認證，健行科技大學也在今天結合校內多國籍與台灣學生共30人組「青年國際參訪團」前往新屋，感受極具歷史傳承的牽罟活動，學生大讚「能在疫情稍緩之際，漫步新屋的海灘上，這是幸福啊」。

健行科技大學社會責任中心主任柯幼寧表示，這次活動結合不同國籍的學生一起前往，主要目的是希望透過跨國的文化觀點，審視人類相同海洋環保議題。他發現有很多外籍同學來到台後，受限交通因素，往往無法到達許多景點，期待藉由牽罟活動，串起相同世代人的意念。

就讀行銷與流通管理系的越南籍學生裴氏美麗說，她在越南的家鄉只有溪流與河川，能夠看到大海，並在海邊撈蛤蠣，感到相當的新鮮；室內設計管理系的本國籍大一新生林富祥說，感謝在地的環保志工介紹海岸旁的防風林，以及地方在地文化的保護，讓他深刻感受到大學生對社會責任的重要性。

這次活動讓許多學生感受極具歷史傳承的牽罟活動並表示，這是他們人生中第一次到海邊牽罟，深刻體會漁民在物資缺乏的年代中的捕撈生活。