竹北文田橋將通車 預期能轉移光明商圈停車到縣政特區

新竹縣竹北市縣政特區與光明商圈過去因豆子埔溪相隔，使得兩地往來車輛交通只能繞道縣政二路或縣政九路，雖然早已有人行拱橋可以通行，但仍十分不便，近期連通2地的文田橋正式完工即將通車，市公所預期未來光明商圈缺少停車位的問題，將可靠縣政府周邊停車場空間疏解。

文田橋橋長不到50公尺，但重要性卻不亞於其他跨越豆子埔溪的橋梁，因為過去縣府所在的縣政特區後方，並無其他橋梁道路直通光明商圈，因此2017年便獲中央核定經費，新建車行橋梁串連光明商圈的文田街及縣政特區的縣政五街。

尤其每到晚間或假日，光明商圈因為有許多餐廳，總會吸引大量人車，停車位卻嚴重不足，市公所希望透過橋梁通車後，能疏解光明商圈停車位不足問題，將多餘車輛疏導到縣政府周邊停車場停放，能減少車輛怠速找停車位造成的空汙問題，同時也能讓夜間時段利用率低的縣政特區停車場空間能被加以利用。

橋梁計畫一度因周邊居民疑慮會造成塞車，加上家畜疾病防治所用地退縮需變更設計，而使興建工程計畫延宕，不過最後仍排除萬難在去年5月正式動工，雖然興建過程中曾有進度不如預期的情況，原訂今年6月就該通車，但市公所表示，確定近期就將通車。

竹北市長何淦銘說，文田橋目前橋梁的工程都已經完成，正等待最後驗收，以及沿線新設路燈還需請台電啟用，表定11月4日正式通車，未來民眾不用繞道就能往來光明商圈及縣政府，而且文田橋還有人行道及綠帶，民眾跨越豆子埔溪不用再爬上高聳的儒林橋人行拱橋。