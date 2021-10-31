他們無聲勝有聲 苗栗縣長盃手語大賽很精彩
苗栗縣第二屆縣長盃手語大賽以「整個世界都是我的舞台」為主題，今天在身心障礙發展中心登場，參賽者無聲勝有聲，縣長徐耀昌到場，特別用手語加油打氣，期盼未來每年都舉辦，讓身心障礙者都能享受公平參與、機會平等的權益，打造友善平權的幸福苗栗。
苗栗縣聽障及聲語障礙有5000多人，手語已經是一個重要的語言，縣府委託聲暉協進會在身心障礙發展中心6樓，舉辦縣長盃手語大賽，今年有13組參賽，林靖嵐聽障舞蹈團、伊朗手鼓二重奏等表演揭開序幕，比賽全程手語翻譯及同步聽打服務，並且開放線上直播，讓無法現場參與的鄉親，透過直播觀賞。
參賽者全力以赴，手語表歌曲、故事及笑話、演講，評選依表情及手語清晰、整體表演、舞台效果、服裝及時間掌握等評分，結果各組冠軍分別是手語演講組趙榆婕、手語歌個人組楊晶婷，及手語歌團體組嚴宗吾等3人。
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