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桃園永安海客館將啟用 11月6日海客文化藝術季搶先體驗
桃園新屋區永安漁港每到假日都湧現人潮，加上永安海螺文化體驗園區將啟用，桃園市長鄭文燦今天前往竣工視察，場館外就已有許多遊客爭相拍照，鄭文燦表示，未來將串聯北區客家會館、1895乙未保台紀念公園及台灣客家茶文化館，成4大客家亮點建設。
海螺館由建築師戴小芹超刀，整體建築形象為在土丘裡的海螺，建築採雙層屋頂、雨水回收系統等設計，讓海螺館成為生態、節能、減廢、健康的智慧綠建築，材質也因應海邊做考量，使用耐候鋼更能抵禦腐蝕，其中館內中間的地景是由藝術家張舜龍仿造風鈴所設計，未來規畫將本園區打造成海洋客家文化體驗教育場域。
鄭文燦表示，詢問過耆老，因此將海螺館外型以漁港的貝類及海洋客家牽罟活動中最關鍵的儀式噴嘟（吹海螺）為發想，代表準備出海牽魚，與海搏鬥的客家精神。
鄭文燦指出，海螺館是桃市府向客家委員會爭取前膽基礎建設計畫補助的本市4大客家場館之一，基地面積約為5.6公頃，樓地板面積則為2647平方公尺，以總經費4.5億元，於108年3月1日正式動工，歷時2年的時間，將在12月啟用。
鄭文燦今天也在中央大學客家學院學生陪同下，透過虛擬實境，體驗牽罟及石塭補魚的文化及疊石滬遊戲，並和學生親手製作的「風平浪靜」作品合影，其中船隻上的1228也代表著客家運動的起點，富含寓意。
桃市府客家事務局長黃傅淑香表示，11月6日海螺廣場將舉辦2021海客文化藝術季，更邀集客家歌手、攤位市集、手做DIY及海客牽罟舞等表演，搭配著海岸夕陽風景，民眾將可搶先體驗海螺館的魅力。
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