台中市公布新冠肺炎疫苗接種數據 第二劑涵蓋率達3成

台中市今公布新冠肺炎疫苗接種數據，第二劑涵蓋率今達32.76%，第一劑涵蓋率為75.55%。

台中市衛生局指出，新冠疫苗第一劑接種人數為2127866人，全人口涵蓋率為75.55%，完成第二劑接種人數為922703人，第二劑涵蓋率為32.76%。

衛生局說，到上午8時止，不良疫苗通報數：

1、AZ疫苗通報數計740案，含住院中27案及死亡案107案。

2、莫德納疫苗通報數計186案，含住院中19案及死亡案26案。

3、高端疫苗通報數計52案，含住院中2案，死亡案3案。

4、BNT疫苗通報數計195案，含住院中7案，死亡2案。

衛生局說，高端疫苗部分，一名34歲男性，已住院11天，他9月7日接種第一劑、10月13第二劑，10月21於運動時昏厥，經送醫住院治療，診斷為缺氧性腦病，急性呼吸衰竭等，持續治療中。

另名23歲男性，已住院6天，8月24日接種第一劑、10月1日接種第二劑，10月8日起陸續出現頭痛、腹痛、腹瀉、血便等情形，曾至診所就醫，10月26因症狀持續，因此住院治療。