新竹光臨藝術節人潮爆量 昨天創109.7萬人次紀錄

根據中華電信即時人潮平台推估，新竹光臨藝術節昨天晚間因為萬聖節活動搭配上光臨藝術節，參訪人次高達109萬7000人，創下新竹活動「單日有史以來最高人次」紀錄；市府表示光臨藝術節9天來累計人次也已390萬人次，其中4成民眾來自新竹縣市之外，且女性略多於男性。

市府表示，來新竹光臨藝術節參訪的民眾中，6成來自新竹縣市，其餘則來自全台各地，其中39歲以下參訪民眾比例超過60%，昨天更創下109萬7000人次，不過因中華電信大數據以手機為調查根據，工作人員昨天現場觀察也發現，14歲以下兒童實際也是主要參與族群，因沒有手機、未納入計算，實際參訪人次可能更高。

市長林智堅表示，新竹光臨藝術節自22日開幕後，參訪人次就逐日升高，昨天新竹光臨藝術節加映萬聖節活動，更吸引許多親子檔、年輕人參訪，他身為40多年新竹在地人「從沒看過市區如此盛況」，還有民眾向他說遠從高雄而來。

市府交通處表示，新竹光臨藝術節光雕展今天（31日）最後1天，建議民眾並搭乘火車、客運前來，抵達新竹站即可欣賞火車站、客運外的光雕，後續可搭乘接駁車或步行暢遊展區。開車民眾建議於下午5點實施交通管制前進入會場，停車區則是樹林頭停車場，再透過接駁車進入會場。