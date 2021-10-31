疫情暫緩 外籍生桃園牽罟捕魚直呼很幸福

桃園市海洋客家牽罟文化館日前獲環境教育設施場所認證，健行科大今天結合校內多國學生組成國際參訪團前往參與牽罟活動，學生表示，能在疫情稍緩之際，漫步新屋海灘很幸福。

健行科技大學社會責任中心主任柯幼寧接受媒體電訪表示，隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫緩，學校老師帶領學生一同體驗在地海洋牽罟文化，結合韓國、泰國、印尼、越南及台灣共30多名學生一起前往，再加上地方多個團體約500多人，在環保志工的引領下，齊力從岸邊拉起繩索，感受前人海邊捕魚的樂趣。

柯幼寧指出，她發現有很多外籍學生來台灣後，受限於交通接駁因素，往往無法前往許多台灣迷人的景點，透過牽罟活動，讓不同國籍的學生藉由齊力拉起繩索，串起相同世代人的意念，這也是健行科大不斷推動大學與在地連結的主要精神。

就讀行銷與流通管理系的越南籍學生裴氏美麗說，她在越南的老家只有溪流河川，以前只能抓抓青蛙或螃蟹，看到台灣的大海，並在海邊撈蛤蠣相當有趣，她說，「疫情在全球蔓延開後，就沒有再回到家鄉，如今只能透過視訊問候家人，希望他們一切安好」。

就讀室內設計管理系的本國籍大一新生林富祥說，感謝環保志工介紹海岸旁的防風林，以及地方對在地文化的保護，讓他感受到大學生對社會責任的重要性，「當漁網拉上岸時，發現網內有保特瓶與垃圾，讓他深刻警惕到千萬不要隨意丟棄垃圾，成為生態保育環境的殺手」。

桃園市長鄭文燦3日出席海洋客家牽罟文化館環境教育設施場所認證掛牌儀式表示，牽罟文化館是桃園第一個海岸環境教育設施場所，未來也希望結合許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬等桃園海岸四大亮點，讓遊客體驗桃園海洋的魅力。