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造橋鄉公所拆除重建案 內政部核定補助8000萬元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣造橋鄉公所行政大樓拆除重建計畫最近獲內政部核定補助，工程預計年底發包，2024年初落成啟用。記者范榮達／攝影
苗栗縣造橋鄉公所行政大樓拆除重建計畫最近獲內政部核定補助，工程預計年底發包，2024年初落成啟用。記者范榮達／攝影

苗栗縣多個鄉鎮市公所建築老舊及普遍耐震度不足，內政部最近再核定補助造橋鄉公所行政大樓拆除重建計畫，金額以8000萬元為上限，縣府統計內政部這波前瞻基礎建設計畫，已核定6個鄉鎮公所辦理辦公廳舍拆除重建，補助總金額5億2521萬餘元，新辦公廳舍將提供更優質辦公及洽公環境。

造橋鄉公所現有辦公廳舍1975年建造，1995年增建3樓，提供造橋鄉民代表會辦公室及議事廳，增建部分不僅無法取得使用執照，也影響結構安全，鄉公所2018年辦理耐震能力初步評估，結果顯示建物結構有無法耐震的隱憂，又有空間不足等缺失，公所考量補強不符成本效益，朝原地拆除重建方向規畫。

造橋新行政大樓計畫興建地上5層，及局部地下一層之建築，樓地板總面積約970坪，除加強防震設計與用電安全，空間規畫利用大量綠化降低能耗，落實節能減碳，內政部最近核定補助8000萬元為上限，工程預計年底發包，2024年初落成啟用。

縣府指出，多數鄉鎮市公所辦公廳舍民國50至60年代建造，耐震能力普遍不足，縣府爭取前瞻計畫補助，目前含待審中大湖鄉公所，包括銅鑼、三灣、泰安、西湖、卓蘭，及新核定造橋鄉公所，補助總金額5億2521萬餘元，縣府都要求如期如質拆除重建，造橋鄉公所搭配規畫中的國道1號造橋交流道案，未來發展值得期待。

內政部 政大 建築

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