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最夯萬聖節！桃園萬聖城逾3萬人 親子嘉年華今變裝搞怪
慶祝今年西洋萬聖節，在疫情趨緩後，桃園市全台首場2021桃園萬聖城昨晚開城，以「瘋狂實驗室」主題結合科學怪人等鬼明星搞怪，首夜吸引逾3萬人十分轟動，市府觀旅局長楊勝評今天上午表示，桃園萬聖城開城後，今天下午舉辦萬聖親子嘉年華，由爸爸媽媽帶著小朋友酷炫鬼怪裝扮，一起到場筋骨搖擺起來舒壓。
2021桃園萬聖城舉辦至11月7日，在桃園高鐵站前廣場展開，現場7座大型裝置藝術結合科學怪人、螢光小女孩、拜金蜘蛛、南瓜人以及骷髏人鬼明星「嚇人」，尤其每晚6至10時（每半小時演出5分鐘）光雕秀最炫目，觀旅局估計，開幕首夜逾3萬人，許多無法入場民眾，更坐在場草坪欣賞直播，帶動第一波熱潮。
楊勝評表示，今年萬聖節瘋狂實驗室搞怪特色，光雕秀聲光效果更勝去年，今天萬聖節日子，下午2到3時30分舉辦親子嘉年華活動，邀請民眾親子裝扮搞怪，與YOYO家族哥哥姐姐、卡通明星一起遊行唱跳，下午4到5時、舉辦ㄚ桃園哥萬聖城見面會，ㄚ桃園哥和樂天啦啦隊帶大家一跳健康操、有獎問答送好禮，歡迎民眾一起裝鬼來討糖。
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