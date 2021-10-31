最夯萬聖節！桃園萬聖城逾3萬人 親子嘉年華今變裝搞怪

慶祝今年西洋萬聖節，在疫情趨緩後，桃園市全台首場2021桃園萬聖城昨晚開城，以「瘋狂實驗室」主題結合科學怪人等鬼明星搞怪，首夜吸引逾3萬人十分轟動，市府觀旅局長楊勝評今天上午表示，桃園萬聖城開城後，今天下午舉辦萬聖親子嘉年華，由爸爸媽媽帶著小朋友酷炫鬼怪裝扮，一起到場筋骨搖擺起來舒壓。

2021桃園萬聖城舉辦至11月7日，在桃園高鐵站前廣場展開，現場7座大型裝置藝術結合科學怪人、螢光小女孩、拜金蜘蛛、南瓜人以及骷髏人鬼明星「嚇人」，尤其每晚6至10時（每半小時演出5分鐘）光雕秀最炫目，觀旅局估計，開幕首夜逾3萬人，許多無法入場民眾，更坐在場草坪欣賞直播，帶動第一波熱潮。