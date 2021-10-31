蔣公現身 北曲馬祖新村快閃表演宣傳11月演出

10月31日是故總統蔣公誕辰紀念日，台北曲藝術團今上午於桃園中壢區馬祖新村內快閃演出，特地邀請過去曾擔任國防部藝工總隊長、綜藝節目全民最大黨，扮演「蔣公」的演員林明演出，並宣傳11月13日晚上7時30分於桃園市文化局演藝廳舉辦的我為相聲狂演出。

今天由台北曲藝術團長葉怡均、演員洪子晏及林明一同說相聲，葉怡君和洪子晏訴說了過去來自不同省分的軍人在軍中當兵方言報數的趣聞，道地的口音及2人天衣無縫的默契博得滿堂彩。

而當扮演蔣公的林明走出來時，更有民眾大讚林明的妝容聲音及表情非常微妙微肖，很像蔣公本人，跟民眾互動時，大家也爭相合影，更遇到高齡94歲的爺爺，一起聊過去歷史，畫面相當逗趣。

林明表示，每次上妝都需花費2小時，但因疫情影響加上政治氛圍使收入減了9成，令他印象最深刻的是曾到緬甸勞軍，當模仿蔣公高喊「中華民國萬歲」時，全場榮民情緒沸騰、跟著他起立呼口號，隊上還派3位隨扈為他貼身維安。

台北曲藝術團長葉怡均表示，選在馬祖新村快閃，是因為早期聽相聲就是眷村榮民最主要的生活娛樂，相聲與眷村的經典形象十分契合，為了讓相聲在桃園扎根，北曲過去兩年在南崁兒童藝術村駐村演出，希望培養年輕觀眾、也顛覆一般大眾對相聲的老派印象。