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新竹東門城變星際太空站 林智堅巧扮「黑武士」同樂

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅今天扮成黑武士與大家同樂。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今天扮成黑武士與大家同樂。圖／新竹市政府提供

迎接萬聖節到來，新竹市政府今晚將200年歷史的東門城，搖身變成「星際太空站」，並結合新竹光臨藝術節舉辦「星際探險夜」，市長林智堅更巧扮「黑武士」，帶著小小星際戰士們穿越時光隧道，組星際大隊遊行快閃光雕作品，也帶著孩子上街討糖。

星際探險夜活動從下午開始就聚集人潮，孩子打扮成南瓜、公主等造型，市府配合光臨藝術節與星際科幻主題，晚上主場表演邀請到藝術團體「LUXY BOYZ」的藏光表演與超脫機器人，護城河周邊還有「好玩的劇團」帶來的高空特技表演，東門城內大小朋友也搶著和超酷的風暴兵、巨大的高蹺行走獸及機器人互動拍照。

林智堅說，今年萬聖節非常不一樣，結合新竹光臨藝術節，來自7個國家、65組藝術團隊，以科技藝術打造全台最大最國際的光雕展演，「今天整座城市都是遊樂園」，為讓孩子開心，他也特別打扮成2個兒子最喜愛的「黑武士」。

謝姓家長、吳姓家長今帶著兩名扮裝成「艾莉莎」女兒參加，他們說，這周末是萬聖節，還是新竹光臨藝術節的尾聲，他們趕快把握機會帶孩子來看來玩。為了得到光劍，下午2點就到場排隊，孩子們席地而坐，面朝護城河野餐，「玩得很開心」。

林智堅也提到，新竹光臨藝術節明天是最後一天，市府州廳旁還有光臨市集，網羅大新竹精緻的手作名品，邀請大家來新竹，用五倍券買爆新竹。

新竹市街頭今晚不少小朋友打扮成不同角色上街同樂。圖／新竹市政府提供
新竹市街頭今晚不少小朋友打扮成不同角色上街同樂。圖／新竹市政府提供

新竹 藝術節 林智堅

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