新竹光臨藝術節逾300萬人次參觀 林智堅：盛況空前

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
行政院長蘇貞昌（中）今晚來訪新竹光臨藝術節。記者張裕珍／攝影
行政院長蘇貞昌（中）今晚來訪新竹光臨藝術節。記者張裕珍／攝影

2021新竹光臨藝術節壓軸光雕展演倒數2天，今晚市區湧現滿滿人潮，有民眾直呼「像是跨年」，市府統計9天已破300萬人次參觀，市長林智堅也感動地說「從小到大沒看過這麼多人進到城區」。行政院長蘇貞昌今晚也來欣賞光雕秀，邀請國人把握明天最後1天，帶上五倍券到訪新竹。

蘇貞昌今天晚上7點在林智堅帶領下，一連參訪新竹光臨藝術節動態與靜態展區，包括新竹火車站、客運商業大樓、專賣局新竹支局與新竹市美術館，還有藝術家游文富用2萬根竹籤與2萬片羽毛，打造絕美「奇幻花園」，處處為之驚豔。

林智堅說，昨晚進到新竹參觀人次突破36萬人次，今天可能會突破80萬人次，他提到自己是土生土長新竹人，很熱愛這城市，「我今年47歲，從小到大沒看過這麼多人進到城區」，尤其舊城區因商圈轉移沒落，今天看到格外感動。

林也特別感謝政府努力防疫，讓燈會得以轉型為光臨藝術節呈現在國人面前，也謝謝蘇貞昌院長對新竹的支持，這幾年在中央支持下，新竹變得很不一樣，變得更美好，步行城市、新校園運動、微笑水岸、進擊的公園，讓新竹人有更優質的生活環境。

立法院民進黨團總召柯建銘也肯定林智堅市府團隊的努力，看到身處新竹的驕傲感、光榮感，新竹車站是新竹人共同記憶，未來還有大車站計畫，也感謝蘇貞昌充滿魄力與執行力，帶領國人度過疫情難關。

市府指出，光臨藝術節光雕展演展期只到明天，邀請民眾把握最後看展機會，舊城區9座光雕作品每晚6時至10時準時登場；護城河沿岸還有靜態燈區作品，展期至11月27日。此外周周還有免費大型戶外公演，下周六晚間7時，紙風車劇團將在大湳雅公園帶來「紙風車幻想曲」演出。

另光臨藝術節搭配五倍券熱潮，來新竹消費滿500元並登錄電子發票，就可抽百萬汽車，來竹市入住47家指定旅宿住宿滿800元以上，登錄發票可周周抽Gogoro。活動詳情請上林智堅市長或新竹市新鮮事粉專查詢，或撥打1999市民服務專線。

新竹光臨藝術節在火車站有光雕演出。記者張裕珍／攝影
新竹光臨藝術節在火車站有光雕演出。記者張裕珍／攝影
新竹光臨藝術節在火車站有光雕演出。記者張裕珍／攝影
新竹光臨藝術節在火車站有光雕演出。記者張裕珍／攝影
行政院長蘇貞昌今晚來訪新竹光臨藝術節。記者張裕珍／攝影
行政院長蘇貞昌今晚來訪新竹光臨藝術節。記者張裕珍／攝影
行政院長蘇貞昌今晚來訪新竹光臨藝術節。記者張裕珍／攝影
行政院長蘇貞昌今晚來訪新竹光臨藝術節。記者張裕珍／攝影
新竹光臨藝術節在火車站有光雕演出，吸引滿滿人潮。記者張裕珍／攝影
新竹光臨藝術節在火車站有光雕演出，吸引滿滿人潮。記者張裕珍／攝影

新竹 林智堅 藝術節 蘇貞昌

延伸閱讀

蘇貞昌又喊抗中保台 批國民黨配合中國大陸

朱立倫口誤「反九二共識」 蘇貞昌：口誤還是心誤要講清楚

蘇貞昌允諾菸害防制法修正草案年底送立法院

新竹光臨藝術節科技結合古蹟 蔡總統：讓人驚艷

相關新聞

竹縣防疫旅館1月全客滿 業者盼放寬「同住家人同間房」

明年2月1日就是農曆春節，由於近2年因疫情無法返台，明年1月將出現旅外國人返鄉潮，新竹縣7間防疫旅館1月份全滿房，想訂也...

新竹光臨藝術節逾300萬人次參觀 林智堅：盛況空前

2021新竹光臨藝術節壓軸光雕展演倒數2天，今晚市區湧現滿滿人潮，有民眾直呼「像是跨年」，市府統計9天已破300萬人次參...

桃園男打疫苗撲空 衛生局：診所施打量能不足

桃園一名郭先生在疫苗平台預約，昨日到桃園區中正路上的勤業診所施打第一劑BNT疫苗，到了現場，診所卻說因為系統登錄有誤，必...

中山高增設造橋交流道 苗縣府修正可行性研究提交中央

苗栗縣造橋鄉爭取多年的國道1號增設造橋交流道案，縣府工務處依高公局去年10月有條件通過的審查意見，參照岡山交流道的設計，...

二期作近成熟 苗栗部分稻田發現褐飛蝨危害蹤跡

苗栗縣二期稻已進入乳熟至完熟階段，正逢「褐飛蝨」危害好發期，縣府近期派員監測稻作病蟲害情形，已發現部分稻田有褐飛蝨危害蹤...

竹市疫苗涵蓋率84%衝全台第2 竹科增開疫苗接種站

疫苗接種進度推進，新竹市第1劑疫苗涵蓋率突破84%，排名全國第二，僅次嘉義市。新竹市長林智堅今天感謝所有市民當防疫模範生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。