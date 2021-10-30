新竹光臨藝術節逾300萬人次參觀 林智堅：盛況空前

2021新竹光臨藝術節壓軸光雕展演倒數2天，今晚市區湧現滿滿人潮，有民眾直呼「像是跨年」，市府統計9天已破300萬人次參觀，市長林智堅也感動地說「從小到大沒看過這麼多人進到城區」。行政院長蘇貞昌今晚也來欣賞光雕秀，邀請國人把握明天最後1天，帶上五倍券到訪新竹。

蘇貞昌今天晚上7點在林智堅帶領下，一連參訪新竹光臨藝術節動態與靜態展區，包括新竹火車站、客運商業大樓、專賣局新竹支局與新竹市美術館，還有藝術家游文富用2萬根竹籤與2萬片羽毛，打造絕美「奇幻花園」，處處為之驚豔。

林智堅說，昨晚進到新竹參觀人次突破36萬人次，今天可能會突破80萬人次，他提到自己是土生土長新竹人，很熱愛這城市，「我今年47歲，從小到大沒看過這麼多人進到城區」，尤其舊城區因商圈轉移沒落，今天看到格外感動。

林也特別感謝政府努力防疫，讓燈會得以轉型為光臨藝術節呈現在國人面前，也謝謝蘇貞昌院長對新竹的支持，這幾年在中央支持下，新竹變得很不一樣，變得更美好，步行城市、新校園運動、微笑水岸、進擊的公園，讓新竹人有更優質的生活環境。

立法院民進黨團總召柯建銘也肯定林智堅市府團隊的努力，看到身處新竹的驕傲感、光榮感，新竹車站是新竹人共同記憶，未來還有大車站計畫，也感謝蘇貞昌充滿魄力與執行力，帶領國人度過疫情難關。

市府指出，光臨藝術節光雕展演展期只到明天，邀請民眾把握最後看展機會，舊城區9座光雕作品每晚6時至10時準時登場；護城河沿岸還有靜態燈區作品，展期至11月27日。此外周周還有免費大型戶外公演，下周六晚間7時，紙風車劇團將在大湳雅公園帶來「紙風車幻想曲」演出。