客語家庭研習營成果發表 祖孫3代登台表演

桃園市政府客家事務局今天在客家文化館舉辦客語家庭研習營成果發表會，10梯次營隊的前2名優勝家庭共20組67人，齊聚一堂說客語、秀創意，將在營隊中學到的日常生活客語轉化成童謠唸謠、情境表演、講古，角逐「客語家庭王」寶座。

競賽以客家唸謠、客語情境表演、客語說故事為主題，每組參賽家庭可任選一主題發揮創意，運用課程所學自行改編創作。現場看到許多親子精心打扮富有客家元素的服飾還準備道具，祖孫3代一起登台表演，爸媽帶小孩逗趣唱跳，4歲萌娃說客語，活潑可愛的演出讓評審們讚不絕口。

客家局副局長戴興達表示，為落實客語向下扎根，市府近年來積極辦理客語說故事競賽、沉浸式教學、客家社團等活動，今年首次試辧客語家庭研習營，結合客家文化館的親子探索空間及設施，帶入沉浸式教學，讓親子從玩中學、學中玩，輕鬆體驗並認識客家文化，10梯次共123位親子參與。