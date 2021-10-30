客語家庭研習營成果發表 祖孫3代登台表演

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
「安安家族」展現絕佳默契。圖／桃園市客家事務局提供
「安安家族」展現絕佳默契。圖／桃園市客家事務局提供

桃園市政府客家事務局今天在客家文化館舉辦客語家庭研習營成果發表會，10梯次營隊的前2名優勝家庭共20組67人，齊聚一堂說客語、秀創意，將在營隊中學到的日常生活客語轉化成童謠唸謠、情境表演、講古，角逐「客語家庭王」寶座。

競賽以客家唸謠、客語情境表演、客語說故事為主題，每組參賽家庭可任選一主題發揮創意，運用課程所學自行改編創作。現場看到許多親子精心打扮富有客家元素的服飾還準備道具，祖孫3代一起登台表演，爸媽帶小孩逗趣唱跳，4歲萌娃說客語，活潑可愛的演出讓評審們讚不絕口。

客家局副局長戴興達表示，為落實客語向下扎根，市府近年來積極辦理客語說故事競賽、沉浸式教學、客家社團等活動，今年首次試辧客語家庭研習營，結合客家文化館的親子探索空間及設施，帶入沉浸式教學，讓親子從玩中學、學中玩，輕鬆體驗並認識客家文化，10梯次共123位親子參與。

客家局指出，母語傳承需要家庭的支持，親子願意一同學習、使用客語互相溝通，語言的延續才能長久。客語家庭研習營獲得各家庭熱烈迴響，明年度將擴大舉辦，歡迎桃園市的家長帶小朋友一起來參加。得獎名單可至桃園市政府客家事務局官網查詢。

客語家庭研習營成果發表會草莓隊父女一同表演。圖／桃園市客家事務局提供
客語家庭研習營成果發表會草莓隊父女一同表演。圖／桃園市客家事務局提供
客語家庭研習營成果發表會「御飯團」隊祖孫3代自製道具表演客語童謠火車。圖／桃園市客家事務局提供
客語家庭研習營成果發表會「御飯團」隊祖孫3代自製道具表演客語童謠火車。圖／桃園市客家事務局提供
客語家庭研習營成果發表會「三儕人」爸媽兒子用道具豐富整場表演。圖／桃園市客家事務局提供
客語家庭研習營成果發表會「三儕人」爸媽兒子用道具豐富整場表演。圖／桃園市客家事務局提供

客語 桃園

延伸閱讀

客家貢獻獎「獻」獎典禮表敬意 楊長鎮謝前輩耕耘

男友暴走控說謊陪酒 德馨還原真相曝感情現況「歸零」

府城客家元年開幕 系列活動推文化傳承

客家義民嘉年華 賴清德客語致詞呼籲團結

相關新聞

竹縣防疫旅館1月全客滿 業者盼放寬「同住家人同間房」

明年2月1日就是農曆春節，由於近2年因疫情無法返台，明年1月將出現旅外國人返鄉潮，新竹縣7間防疫旅館1月份全滿房，想訂也...

桃園男打疫苗撲空 衛生局：診所施打量能不足

桃園一名郭先生在疫苗平台預約，昨日到桃園區中正路上的勤業診所施打第一劑BNT疫苗，到了現場，診所卻說因為系統登錄有誤，必...

中山高增設造橋交流道 苗縣府修正可行性研究提交中央

苗栗縣造橋鄉爭取多年的國道1號增設造橋交流道案，縣府工務處依高公局去年10月有條件通過的審查意見，參照岡山交流道的設計，...

二期作近成熟 苗栗部分稻田發現褐飛蝨危害蹤跡

苗栗縣二期稻已進入乳熟至完熟階段，正逢「褐飛蝨」危害好發期，縣府近期派員監測稻作病蟲害情形，已發現部分稻田有褐飛蝨危害蹤...

竹市疫苗涵蓋率84%衝全台第2 竹科增開疫苗接種站

疫苗接種進度推進，新竹市第1劑疫苗涵蓋率突破84%，排名全國第二，僅次嘉義市。新竹市長林智堅今天感謝所有市民當防疫模範生...

帶動獅頭山疫後觀光 小鎮騎旅200車友出發暢遊

參山國家風景區管理處今天推出「2021參山騎旅─獅頭山小鎮騎旅」活動，由單車甜心Linda帶領200多位車友從竹南運動公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。