桃園萬聖節有瘋狂實驗室 更有光雕秀與變裝演唱會
「2021桃園萬聖城—瘋狂實驗室」今天起至11月7日，在桃園高鐵站前廣場盛大展開，現場打造7座大型裝置藝術，結合科學怪人、螢光小女孩、拜金蜘蛛、南瓜人以及骷髏人鬼明星，成為拍照打卡的熱門景點，歡迎民一同變裝來桃園歡度萬聖節。觀光旅遊局表示，今晚6點起，現場有萬聖節變裝演唱會，動力火車、鼓鼓、朱俐靜等藝人熱鬧開唱。
桃園市長鄭文燦昨晚參加點萬聖節燈活動表示，去年下半年國旅振興潮，市府在青埔舉辦萬聖節系列活動，受到廣大迴響，共吸引21萬人次參與。今年隨著疫情降溫，市府延續去年邪惡無害、恐怖可愛的風格，以「瘋狂實驗室」為主題，搭配振興月熱鬧展開；另外，觀音區蓮花園休閒農業區也有觀音萬聖南瓜節活動，民眾白天可以走進農村體驗南瓜節活動，晚上來青埔參與萬聖節系列活動，度過療癒的萬聖節氣氛。
觀旅局長楊勝評表示，今年「科學怪人的瘋狂實驗室」光雕秀展演，突破2D框架概念，聲光效果更勝去年，且光雕秀結束後，還有充滿創意童趣的1分鐘動畫，相當精彩。光雕秀將於今晚7點起，10月31日至11月7日每晚6至10點，每半小時演5出分鐘。歡迎民眾換上最酷炫裝扮，一起渡過最High萬聖節。
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