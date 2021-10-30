竹縣防疫旅館1月全客滿 業者盼放寬「同住家人同間房」

明年2月1日就是農曆春節，由於近2年因疫情無法返台，明年1月將出現旅外國人返鄉潮，新竹縣7間防疫旅館1月份全滿房，想訂也訂不到，縣府交旅處近月努力協調更多旅館業者加入防疫旅館行列，但正逢國旅復甦，難度很高，只能拜託返台者改訂機票，提前耶誕節返台才有房間。有業者也喊話政府放寬規定，讓同住家人同間房。

新竹縣政府交通旅遊處長游志祥說，明年2月就要過年，竹縣7家防疫旅館267間房1月份滿房，由於洽詢電話不斷，縣府正協調新增防疫旅館，但正逢國旅復甦且春節返鄉為短期需求，徵詢難度高，還在努力中，也希望返台國人改機票，提前耶誕節回來。

游也提到，今年過年與去年過年狀況不同，去年許多海外國人因疫情不敢回台，但今年明顯感受到返台國人明顯增加，從10月開始就陸續接到洽詢防疫旅館的電話，大家看準居家檢疫14天，幾乎都鎖定1月中旬返台，以因此防疫旅館老早就訂滿，新竹縣合格旅館24家本就不多，能投入防疫旅館的都投入了，仍在努力協調。

由於防疫旅館在春節返鄉期間的量能吃緊，交通部研擬「10天住防疫旅館、4天住家中」措施，中央流行疫情指揮中心今天也證實此事，但還沒定案。

新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏今天表示，春節返鄉訂房已滿，也早就安排好，若政府宣布縮短檢疫天數，將衍生退費問題，且多出的4天要怎麼辦，訂房肯定大亂，「損失誰來補？」直言政府沒有考量到防疫旅館實務經營層面，反而造成困擾。

鄭也直言，防疫旅館量能不足關鍵不在縮短檢疫天數，應開放同住家人一起住，讓原本在海外同住的人能在同間房檢疫，例如夫妻、親子等，只要舉證在國外是同住生活，回台繼續一起檢疫，才能釋出防疫旅館更多房間，「政府不該頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

鄭建宏也憂心縮短檢疫天數，恐徒增社區染疫風險，他表示，新型病毒潛伏期未知，若提前返家檢疫，家裡環境不比防疫旅館防護來得好，希望政府訂定政策要三思，「大家再忍一忍」，為了長遠的日子著想，再犧牲一下，避免更多疫情的不確定性。