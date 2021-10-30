中山高增設造橋交流道 苗縣府修正可行性研究提交中央

苗栗縣造橋鄉爭取多年的國道1號增設造橋交流道案，縣府工務處依高公局去年10月有條件通過的審查意見，參照岡山交流道的設計，最近將修正後的可行性研究報告提報高公局並陳報交通部審查，全案整體建設經費超過20億元；縣府指出，未來交流道開通後，聯絡道苗14線需一併拓寬，為縮短作業期程，縣府將同步辦理規畫及初步設計作業，11月下旬先將辦說明會徵詢民眾意見。

苗栗縣長徐耀昌表示，增設造橋交流道是地方多年來的夙願，自2014年推動至今，感謝縣籍立委及民代多次向中央爭取才能開花結果，行政院蘇貞昌前年11月蒞苗現地視察時，當場指示建設經費中央全額補助，並獲高公局有條件通過，蘇院長日前到縣內視察建設，也關心增設造橋交流道的後續進度，縣府現已依高公局審查意見將修正後報告陳報中央請核，期待能早日核定，改善造橋長期無法使用國道的不便，並促進地方產業發展。

縣府工務處指出，全案將於原有的造橋收費站腹地，增設南下出口及北上入口共2個匝道（包含橫跨國道箱涵改建），但考量北上入口匝道橋梁落墩位置，與進出國道地磅站動線及建物產生衝突，縣府依高公局審查意見修正後，需另配合辦理地磅站外移工程（含進磅動線調整及RC路面重置）、東側既有通往國道警察隊與苗14線的道路也需一併配合外移（因位處地質敏感區，需配合增設擋土牆、坡面處理等大地工程）納入工作項目，加上近期鋼材等物料成本上漲等因素，總工程經費估計超過20億元，較原提送方案增加數倍。

工務處表示，交流道開通後，聯絡道苗14線道路需拓寬，預計將平仁路至禮蘭路約1.2公里的區間，由原路寬12公尺拓寬為18公尺，採雙向4車道配置，初估工程經費約2.7億元。