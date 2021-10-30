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二期作近成熟 苗栗部分稻田發現褐飛蝨危害蹤跡
苗栗縣二期稻已進入乳熟至完熟階段，正逢「褐飛蝨」危害好發期，縣府近期派員監測稻作病蟲害情形，已發現部分稻田有褐飛蝨危害蹤跡，呼籲農友加強巡視水稻田區及時防治，避免蟲害蔓延擴散，影響稻穀收穫。
苗栗縣政府農業處指出，褐飛蝨以成蟲及若蟲群集於稻叢基部吸取稻株養液為食，被害株基部常見其分泌物引起的煤污病，俗稱為「黑腳煙仔」；受害初期會使組織黃化，但當田間飛蝨密度升高，可短時間內使水稻枯萎倒伏，導致稻田產生不規則圓圈狀的「蝨燒」情形。稻農應加強巡視稻莖基部，如果每叢稻發現5隻以上褐飛蝨時，就應進行防治，可參考農藥資訊服務網水稻褐飛蝨推薦藥劑使用。
農業處李乙廷表示，褐飛蝨易於乾旱悶熱氣候大爆發，又偏好聚集於稻莖基部，籲請農友近期加強稻基部的巡視及防治以降低損失，並配合落實稻田田間衛生、合理化施肥及安全用藥，以維護縣內水稻產質及食品安全。
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