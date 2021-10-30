竹市疫苗涵蓋率84%衝全台第2 竹科增開疫苗接種站

疫苗接種進度推進，新竹市第1劑疫苗涵蓋率突破84%，排名全國第二，僅次嘉義市。新竹市長林智堅今天感謝所有市民當防疫模範生踴躍接種，共築防護網，另考量竹科從業人員多，也宣布在竹科活動中心增設疫苗站，由國軍新竹地區醫院進駐服務。

林智堅說，國內疫情嚴峻之際，新竹市首創建立戶外大型無障礙環境疫苗站，兼顧防疫與疫苗施打效率，針對長輩接種疫苗，更以「造冊通知」，讓長輩免預約、免排隊，還有三大貼心服務包含免費疫苗計程車接送、到宅施打等，降低長輩接種不便。

隨著施打年齡下降，考量民眾施打時間、地點得更為彈性等，新竹市五大醫院、基層診所陸續加入接種疫苗，竹市統計目前共有44處可接種covid-19疫苗，平假日或晚上都有提供服務，竹市第1劑疫苗涵蓋率已達84%，超越北市，也超過中央70%目標。

因應第12期疫苗接種量大，且涵蓋多數上班族，預估接種量大，新竹市政府與中央共同合作，找來國軍新竹地區醫院進駐竹科，在竹科活動中心增設疫苗施打站，讓民眾在室內環境接種疫苗，加上原有的竹科疫苗站，1天最多可為超過1500人接種疫苗。

新竹市衛生局指出，竹科有2處疫苗接種站，原有竹科疫苗站（園區網球場，竹村七路7號）提供全天服務（8點到11點、14點到17點）；國軍進駐的服務站（新竹市新安路2-1號）則提供上午時段（9點到12點）。