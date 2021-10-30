快訊

第13輪滿50歲可任選AZ或BNT！ 混打11月可望上路

直播／國內確診+0！ 境外7例 自美國、西班牙等6國入境

竹市疫苗涵蓋率84%衝全台第2 竹科增開疫苗接種站

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
疫苗接種進度推進，新竹市第1劑疫苗涵蓋率突破84%，排名全國第二，僅次嘉義市，市長林智堅今天感謝所有市民當防疫模範生踴躍接種，共築防護網。圖／新竹市政府提供
疫苗接種進度推進，新竹市第1劑疫苗涵蓋率突破84%，排名全國第二，僅次嘉義市，市長林智堅今天感謝所有市民當防疫模範生踴躍接種，共築防護網。圖／新竹市政府提供

疫苗接種進度推進，新竹市第1劑疫苗涵蓋率突破84%，排名全國第二，僅次嘉義市。新竹市長林智堅今天感謝所有市民當防疫模範生踴躍接種，共築防護網，另考量竹科從業人員多，也宣布在竹科活動中心增設疫苗站，由國軍新竹地區醫院進駐服務。

林智堅說，國內疫情嚴峻之際，新竹市首創建立戶外大型無障礙環境疫苗站，兼顧防疫與疫苗施打效率，針對長輩接種疫苗，更以「造冊通知」，讓長輩免預約、免排隊，還有三大貼心服務包含免費疫苗計程車接送、到宅施打等，降低長輩接種不便。

隨著施打年齡下降，考量民眾施打時間、地點得更為彈性等，新竹市五大醫院、基層診所陸續加入接種疫苗，竹市統計目前共有44處可接種covid-19疫苗，平假日或晚上都有提供服務，竹市第1劑疫苗涵蓋率已達84%，超越北市，也超過中央70%目標。

因應第12期疫苗接種量大，且涵蓋多數上班族，預估接種量大，新竹市政府與中央共同合作，找來國軍新竹地區醫院進駐竹科，在竹科活動中心增設疫苗施打站，讓民眾在室內環境接種疫苗，加上原有的竹科疫苗站，1天最多可為超過1500人接種疫苗。

新竹市衛生局指出，竹科有2處疫苗接種站，原有竹科疫苗站（園區網球場，竹村七路7號）提供全天服務（8點到11點、14點到17點）；國軍進駐的服務站（新竹市新安路2-1號）則提供上午時段（9點到12點）。

衛生局提醒接種民眾，第12期第2階段疫苗10月28日至11月3日施打，請民眾攜帶健保卡、身分證並先完成疫苗接種同意書，於預約時間前往接種疫苗。

疫苗接種進度推進，新竹市第1劑疫苗涵蓋率突破84%，排名全國第二，僅次嘉義市，市長林智堅今天感謝所有市民當防疫模範生踴躍接種，共築防護網。圖／新竹市政府提供
疫苗接種進度推進，新竹市第1劑疫苗涵蓋率突破84%，排名全國第二，僅次嘉義市，市長林智堅今天感謝所有市民當防疫模範生踴躍接種，共築防護網。圖／新竹市政府提供

疫苗 新竹 衛生局

延伸閱讀

新竹光臨藝術節科技結合古蹟 蔡總統：讓人驚艷

新竹光臨藝術節 蔡英文受邀賞光雕

新竹光臨藝術節絕美光雕倒數 林智堅公開周末全攻略

英國在台辦事處拜會林智堅 交流竹科、大新竹升格

相關新聞

二期作近成熟 苗栗部分稻田發現褐飛蝨危害蹤跡

苗栗縣二期稻已進入乳熟至完熟階段，正逢「褐飛蝨」危害好發期，縣府近期派員監測稻作病蟲害情形，已發現部分稻田有褐飛蝨危害蹤...

竹市疫苗涵蓋率84%衝全台第2 竹科增開疫苗接種站

疫苗接種進度推進，新竹市第1劑疫苗涵蓋率突破84%，排名全國第二，僅次嘉義市。新竹市長林智堅今天感謝所有市民當防疫模範生...

帶動獅頭山疫後觀光 小鎮騎旅200車友出發暢遊

參山國家風景區管理處今天推出「2021參山騎旅─獅頭山小鎮騎旅」活動，由單車甜心Linda帶領200多位車友從竹南運動公...

教開源節流、生態導覽 竹縣培訓旅宿業者助轉型

疫情重創觀光旅遊業，隨著後疫情時代來臨，市場結構改變，新竹縣政府推出觀光產業人員能力培訓計畫課程，協助旅館民宿從業人員提...

苗栗縣加入哨兵豬計畫 監測8養豬場

苗栗縣政府配合行政院農委會推動「傳統豬瘟哨兵豬清除計畫」，拚2023年豬瘟拔針，苗栗縣動物保護防疫所今年選取轄內8場養豬...

新竹光臨藝術節周末交管 東大高架橋這出口匝道也封閉

新竹光臨藝術節壓軸「光雕展演」進入最後黃金周末，新竹市政府考量兼顧觀賞品質與安全，除了祭出市區中正路周邊多條道路交通管制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。