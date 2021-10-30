帶動獅頭山疫後觀光 小鎮騎旅200車友出發暢遊

參山國家風景區管理處今天推出「2021參山騎旅─獅頭山小鎮騎旅」活動，由單車甜心Linda帶領200多位車友從竹南運動公園出發，騎乘獅頭山多元自行車路線，途經風光明媚的峨眉湖，前往充滿古樸韻味的北埔老街，終點安排車友體驗在地客家擂茶及平安符DIY，並提供200元消費券讓車友大啖北埔老街特色客家美食，還安排慈天宮及鄧南光紀念館古蹟導覽活動，讓車友一探北埔客家歷史，盼藉此帶動獅頭山風景區的疫後觀光。

參山處代理處長曹忠猷說，交通部整合部會資源並與地方政府共同合作下，結合食宿遊購行觀光產業資源，開發16條多元自行車路線。今天活動正是騎乘多元自行車路線之一的「獅頭山路線」，這條路線主打慢騎客家小鎮的悠閒時光，隨著台3線與124縣道起伏彎延的道路及地勢，沿途瀏覽傳統磚瓦建築及人文風情，讓車友走讀古色古香的小鎮，品嘗浪漫客庄風味美食，歡迎想走訪懷舊純樸客家庄的車友來趟客庄懷舊騎旅，感受小鎮慢遊、慢活的氣息。