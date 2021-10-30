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帶動獅頭山疫後觀光 小鎮騎旅200車友出發暢遊

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
參山國家風景區管理處今天推出「2021參山騎旅─獅頭山小鎮騎旅」活動，由單車甜心Linda帶領200多位車友從竹南運動公園出發，騎乘獅頭山多元自行車路線。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處今天推出「2021參山騎旅─獅頭山小鎮騎旅」活動，由單車甜心Linda帶領200多位車友從竹南運動公園出發，騎乘獅頭山多元自行車路線。圖／參山國家風景區管理處提供

參山國家風景區管理處今天推出「2021參山騎旅─獅頭山小鎮騎旅」活動，由單車甜心Linda帶領200多位車友從竹南運動公園出發，騎乘獅頭山多元自行車路線，途經風光明媚的峨眉湖，前往充滿古樸韻味的北埔老街，終點安排車友體驗在地客家擂茶及平安符DIY，並提供200元消費券讓車友大啖北埔老街特色客家美食，還安排慈天宮及鄧南光紀念館古蹟導覽活動，讓車友一探北埔客家歷史，盼藉此帶動獅頭山風景區的疫後觀光。

參山處代理處長曹忠猷說，交通部整合部會資源並與地方政府共同合作下，結合食宿遊購行觀光產業資源，開發16條多元自行車路線。今天活動正是騎乘多元自行車路線之一的「獅頭山路線」，這條路線主打慢騎客家小鎮的悠閒時光，隨著台3線與124縣道起伏彎延的道路及地勢，沿途瀏覽傳統磚瓦建築及人文風情，讓車友走讀古色古香的小鎮，品嘗浪漫客庄風味美食，歡迎想走訪懷舊純樸客家庄的車友來趟客庄懷舊騎旅，感受小鎮慢遊、慢活的氣息。

參山處表示，想體驗獅頭山多元自行車路線的車友，還可報名11月13日「峨眉輕騎旅･南庄逍遙遊」一日遊騎程，當天由竹南火車站出發，沿途騎往峨眉湖、富興茶廠，經十二寮到達終點南庄老街，全程僅14公里，車友可輕鬆悠遊於靜謐山林裡，深入體驗客家小鎮魅力。活動報名資訊請至「2021參山騎旅」活動網頁 http://www.twleya.com.tw/2021nsabike/conthree.html 或參山處臉書粉絲專頁查詢，也可直接至伊貝特報名網 https://bao-ming.com/eb/content/4814#23624 報名，報名詢問專線04-22388810。

參山國家風景區管理處今天推出「2021參山騎旅─獅頭山小鎮騎旅」活動，由單車甜心Linda帶領200多位車友從竹南運動公園出發，騎乘獅頭山多元自行車路線。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處今天推出「2021參山騎旅─獅頭山小鎮騎旅」活動，由單車甜心Linda帶領200多位車友從竹南運動公園出發，騎乘獅頭山多元自行車路線。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處今天推出「2021參山騎旅─獅頭山小鎮騎旅」活動，由單車甜心Linda帶領200多位車友從竹南運動公園出發，騎乘獅頭山多元自行車路線。圖／參山國家風景區管理處提供
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參山國家風景區管理處今天推出「2021參山騎旅─獅頭山小鎮騎旅」活動，由單車甜心Linda帶領200多位車友從竹南運動公園出發，騎乘獅頭山多元自行車路線。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處今天推出「2021參山騎旅─獅頭山小鎮騎旅」活動，由單車甜心Linda帶領200多位車友從竹南運動公園出發，騎乘獅頭山多元自行車路線。圖／參山國家風景區管理處提供

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