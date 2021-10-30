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教開源節流、生態導覽 竹縣培訓旅宿業者助轉型
疫情重創觀光旅遊業，隨著後疫情時代來臨，市場結構改變，新竹縣政府推出觀光產業人員能力培訓計畫課程，協助旅館民宿從業人員提升服務品質與專業素養，吸引超過200人次業者參加，學習生態導覽、旅宿行銷等，獲業者一致好評，盼持續舉辦。
新竹縣政府交旅處從9月2日至10月20日，一連安排5梯次教育訓練課程，內容多元包含旅宿行銷策略、從空間條件及自我定位看在家CEO的經營模式、生態導覽教學、手作豐富營養早餐實作應用，利用大數據分析進行開源節流，協助業者優化旅宿管理。
溫姓與陳姓民宿業者都來參與培訓課程，都認為課程內容實用，且同業之間也能交流，陳姓業者感謝縣府給予業者再次充電的機會，透過不同領域的課程，充實學習和技能知識成長，期許未來服務到竹縣住宿的旅客，更加拉近民宿主人與客人的距離。
新竹縣長楊文科說，因應疫情過後市場結構盤整、區域旅遊競爭激烈及產業關鍵轉型等挑戰，縣府站在輔助角色，期盼透過能力培訓計畫，讓業者接觸多元課程，激發更多可能性，讓新竹縣觀光旅遊業，了解自我定位，提升自我，更加獨一無二。
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