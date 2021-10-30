快訊

影／20桶瓦斯鋼瓶北巿道路胡亂衝 汽機車騎士嚇傻

刪Q後民進黨「驚醒」整隊 府院黨定調正面迎戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教開源節流、生態導覽 竹縣培訓旅宿業者助轉型

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣政府推出觀光產業人員能力培訓計畫課程，實地分享如何進行生態導覽教學。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府推出觀光產業人員能力培訓計畫課程，實地分享如何進行生態導覽教學。圖／新竹縣政府提供

疫情重創觀光旅遊業，隨著後疫情時代來臨，市場結構改變，新竹縣政府推出觀光產業人員能力培訓計畫課程，協助旅館民宿從業人員提升服務品質與專業素養，吸引超過200人次業者參加，學習生態導覽、旅宿行銷等，獲業者一致好評，盼持續舉辦。

新竹縣政府交旅處從9月2日至10月20日，一連安排5梯次教育訓練課程，內容多元包含旅宿行銷策略、從空間條件及自我定位看在家CEO的經營模式、生態導覽教學、手作豐富營養早餐實作應用，利用大數據分析進行開源節流，協助業者優化旅宿管理。

溫姓與陳姓民宿業者都來參與培訓課程，都認為課程內容實用，且同業之間也能交流，陳姓業者感謝縣府給予業者再次充電的機會，透過不同領域的課程，充實學習和技能知識成長，期許未來服務到竹縣住宿的旅客，更加拉近民宿主人與客人的距離。

新竹縣長楊文科說，因應疫情過後市場結構盤整、區域旅遊競爭激烈及產業關鍵轉型等挑戰，縣府站在輔助角色，期盼透過能力培訓計畫，讓業者接觸多元課程，激發更多可能性，讓新竹縣觀光旅遊業，了解自我定位，提升自我，更加獨一無二。

新竹縣政府推出觀光產業人員能力培訓計畫課程，教學如何利用大數據分析進行開源節流。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府推出觀光產業人員能力培訓計畫課程，教學如何利用大數據分析進行開源節流。圖／新竹縣政府提供

新竹 民宿

延伸閱讀

竹縣府接管竹北家樂福停車場 今起至11月5日免費停車

今赴議會報告 楊文科：2年10個月政見達成率逾8成

竹縣峨眉力推苦茶油 產銷班集資成立「赤柯山農企社」

竹縣擬擴大發1萬元敬老禮金 設籍10年以上長者受惠

相關新聞

農地非法使用 議員斥市府沒魄力

桃園市平鎮區1間廢車場9月底大火雖未釀傷亡，但燒出農地非法使用問題。議員舒翠玲昨天在議會質詢拍桌怒斥，平鎮多達8家業者違...

教開源節流、生態導覽 竹縣培訓旅宿業者助轉型

疫情重創觀光旅遊業，隨著後疫情時代來臨，市場結構改變，新竹縣政府推出觀光產業人員能力培訓計畫課程，協助旅館民宿從業人員提...

苗栗縣加入哨兵豬計畫 監測8養豬場

苗栗縣政府配合行政院農委會推動「傳統豬瘟哨兵豬清除計畫」，拚2023年豬瘟拔針，苗栗縣動物保護防疫所今年選取轄內8場養豬...

新竹光臨藝術節周末交管 東大高架橋這出口匝道也封閉

新竹光臨藝術節壓軸「光雕展演」進入最後黃金周末，新竹市政府考量兼顧觀賞品質與安全，除了祭出市區中正路周邊多條道路交通管制...

歲時祭儀請假被擋 桃市再宣導

內政部公告法定原住民族的歲時祭儀為國定民俗節日，族人可放假1天，辦法實施至今10年，但桃園市山地原住民議員簡志偉發現部分...

復興甜柿上市

桃園市復興區有水蜜桃、綠竹筍與甜柿「3寶」，甜柿正逢產季，2大品種「次郎」、「富有」果皮橙紅色，肉質緻密、汁多味美，甜度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。