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苗栗縣加入哨兵豬計畫 監測8養豬場
苗栗縣政府配合行政院農委會推動「傳統豬瘟哨兵豬清除計畫」，拚2023年豬瘟拔針，苗栗縣動物保護防疫所今年選取轄內8場養豬場進行哨兵豬試驗，全縣目前約有170場養豬場，在養量約5萬6000頭，縣府期望養豬戶全力配合採樣，使哨兵豬計畫順利執行。
台灣口蹄疫在去年已正式拔針成功，但傳統豬瘟讓台灣豬肉目前仍無法銷日，農委會啟動「哨兵豬計畫」讓小豬在不施打傳統豬瘟疫苗的情況 下，進行一系列監測，觀察小豬在成長過程中是否染疫，了解豬隻體內、環境是否潛藏豬瘟病毒。
苗栗縣動物保護防疫所表示，動保所每年於養豬場採樣監測豬瘟抗體36場、肉品市場採樣監測豬瘟抗體1350件，都無疫情發生，配合中央執行豬瘟清除政策，全縣今年目標將在8個場養豬場執行哨兵豬監測，但除了哨兵豬外，養豬場其他豬隻仍必須正常施打豬瘟疫苗及其他相關疫苗，維持豬隻正常免疫。
動保所指出， 苗栗縣目前約有170場養豬場，在養量約5萬6000頭，期望養豬戶全力配合採樣，使哨兵豬計畫順利執行，並將持續配合農委會清除計畫監控豬隻健康，輔導養豬場落實疫苗注射，做好生物安全防疫，逐步清除豬瘟，提升養豬產業價值。
縣長徐耀昌表示，國人均應配合政府防疫整備工作，務求防患豬瘟疫病於未然，養豬產業是台灣不可或缺的重要資產，大家都應共同守護，以確保台灣養豬產業發展及國人享用國產安心豬肉的權益。
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