快訊

影／20桶瓦斯鋼瓶北巿道路胡亂衝 汽機車騎士嚇傻

刪Q後民進黨「驚醒」整隊 府院黨定調正面迎戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗縣加入哨兵豬計畫 監測8養豬場

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣動物保護防疫所今年選取轄內8場養豬場進行哨兵豬試驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣動物保護防疫所今年選取轄內8場養豬場進行哨兵豬試驗。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府配合行政院農委會推動「傳統豬瘟哨兵豬清除計畫」，拚2023年豬瘟拔針，苗栗縣動物保護防疫所今年選取轄內8場養豬場進行哨兵豬試驗，全縣目前約有170場養豬場，在養量約5萬6000頭，縣府期望養豬戶全力配合採樣，使哨兵豬計畫順利執行。

台灣口蹄疫在去年已正式拔針成功，但傳統豬瘟讓台灣豬肉目前仍無法銷日，農委會啟動「哨兵豬計畫」讓小豬在不施打傳統豬瘟疫苗的情況 下，進行一系列監測，觀察小豬在成長過程中是否染疫，了解豬隻體內、環境是否潛藏豬瘟病毒。

苗栗縣動物保護防疫所表示，動保所每年於養豬場採樣監測豬瘟抗體36場、肉品市場採樣監測豬瘟抗體1350件，都無疫情發生，配合中央執行豬瘟清除政策，全縣今年目標將在8個場養豬場執行哨兵豬監測，但除了哨兵豬外，養豬場其他豬隻仍必須正常施打豬瘟疫苗及其他相關疫苗，維持豬隻正常免疫。

動保所指出， 苗栗縣目前約有170場養豬場，在養量約5萬6000頭，期望養豬戶全力配合採樣，使哨兵豬計畫順利執行，並將持續配合農委會清除計畫監控豬隻健康，輔導養豬場落實疫苗注射，做好生物安全防疫，逐步清除豬瘟，提升養豬產業價值。

縣長徐耀昌表示，國人均應配合政府防疫整備工作，務求防患豬瘟疫病於未然，養豬產業是台灣不可或缺的重要資產，大家都應共同守護，以確保台灣養豬產業發展及國人享用國產安心豬肉的權益。

苗栗縣動物保護防疫所今年選取轄內8場養豬場進行哨兵豬試驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣動物保護防疫所今年選取轄內8場養豬場進行哨兵豬試驗。圖／苗栗縣政府提供

養豬場 口蹄疫

延伸閱讀

苗栗縣大閘蟹評鑑競賽 特等獎陳英傑

台南氣溫驟降 農業局籲畜牧業強化保溫防疫

台南小型養豬場優惠退場 明年1月底前截止申請

屏東養豬場白天槍響 警查獲作案槍彈逮捕3人

相關新聞

農地非法使用 議員斥市府沒魄力

桃園市平鎮區1間廢車場9月底大火雖未釀傷亡，但燒出農地非法使用問題。議員舒翠玲昨天在議會質詢拍桌怒斥，平鎮多達8家業者違...

教開源節流、生態導覽 竹縣培訓旅宿業者助轉型

疫情重創觀光旅遊業，隨著後疫情時代來臨，市場結構改變，新竹縣政府推出觀光產業人員能力培訓計畫課程，協助旅館民宿從業人員提...

苗栗縣加入哨兵豬計畫 監測8養豬場

苗栗縣政府配合行政院農委會推動「傳統豬瘟哨兵豬清除計畫」，拚2023年豬瘟拔針，苗栗縣動物保護防疫所今年選取轄內8場養豬...

新竹光臨藝術節周末交管 東大高架橋這出口匝道也封閉

新竹光臨藝術節壓軸「光雕展演」進入最後黃金周末，新竹市政府考量兼顧觀賞品質與安全，除了祭出市區中正路周邊多條道路交通管制...

歲時祭儀請假被擋 桃市再宣導

內政部公告法定原住民族的歲時祭儀為國定民俗節日，族人可放假1天，辦法實施至今10年，但桃園市山地原住民議員簡志偉發現部分...

復興甜柿上市

桃園市復興區有水蜜桃、綠竹筍與甜柿「3寶」，甜柿正逢產季，2大品種「次郎」、「富有」果皮橙紅色，肉質緻密、汁多味美，甜度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。