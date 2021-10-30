新竹光臨藝術節周末交管 東大高架橋這出口匝道也封閉

新竹光臨藝術節壓軸「光雕展演」進入最後黃金周末，新竹市政府考量兼顧觀賞品質與安全，除了祭出市區中正路周邊多條道路交通管制，封街作為行人徒步區。今、明天晚上5點到10點東大高架橋民族路出口匝道也封閉，請駕駛人提早改道，建議改行駛光復地下道或東光陸橋前往市區。

市府交通處指出，昨天起到明天晚上5點到10點新增部分交通管制措施，包括東大路南寮往市區方向，在經國路口及北大路口慢車道禁止汽車通行（公車、機車除外）；中央路與民權路口、三民路與民權路實施交通管制往市區方向禁止通行。

另，在東大路南寮往市區方向在經國路口及北大路口慢車道管制禁止汽車通行，建議民眾開車可提早於經國路右轉改道，機車及公車則不受影響。中央路及三民路往市區方向在東大路至民權路間實施管制，民眾可利用民權路或提早於民生路轉向改道。

市府指出，新竹光臨藝術節倒數2天，每晚6點至10點登場，從新竹火車站一路到北大路，沿途9座古蹟建築，點亮新竹火車站、站前客運商業大樓、公竹路建築群、新竹聖母聖心主教座堂（北大教堂）、新竹第一信用合作社、專賣局新竹支局、影像博物館、新竹州廳（新竹市政府）及新竹市美術館。