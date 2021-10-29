默默滾動的愛 桃園興國義消累積小額捐助弱勢童

桃園市政府消防局第二大隊興國義消分隊，今天前往黃烈火基金會捐贈愛心善款，以實際行動回饋社會，這筆愛心善款是由義消們主動集資，希望能在漸冷的天氣裡，注入一股暖流，讓弱勢兒童得到更好的照顧。

興國義消分隊長陳國明和隊員到二大隊轄區黃烈火基金會，捐贈愛心善款5萬，他表示對大多數的企業家來說只是九牛一毛，但它的可貴在於由全隊20多人平時500元、1000元累積，大家有餘裕就會把錢存在募集箱，而這些積聚的愛心和熱情令人感動。

黃烈火基金會是照顧弱勢兒童的團體，服務對象多達31所學校，針對1至6年級的偏鄉、弱勢兒童定期安排課後陪讀，為學童打造「放學後的家」穩定求學。興國義消藉由每年不間斷的捐款，貢獻棉薄之力，讓愛心能夠發揮最大的效用。陳國明說，弱勢兒童亟需社會協助及關懷，即使小筆捐款也能累積大大的幫助，未來仍會持續凝聚眾人的力量一起做公益，一起滾動愛，讓孩童和兒少能在安全快樂的環境中持續成長茁壯，更有力量迎接挑戰。