快訊

因財報不實遭判刑 群聯董事長潘健成回應了

默默滾動的愛 桃園興國義消累積小額捐助弱勢童

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
興國義消分隊累積平日小額金錢湊足5萬元，捐黃烈火基金會幫助弱勢兒童，記者鄭國樑／翻攝
興國義消分隊累積平日小額金錢湊足5萬元，捐黃烈火基金會幫助弱勢兒童，記者鄭國樑／翻攝

桃園市政府消防局第二大隊興國義消分隊，今天前往黃烈火基金會捐贈愛心善款，以實際行動回饋社會，這筆愛心善款是由義消們主動集資，希望能在漸冷的天氣裡，注入一股暖流，讓弱勢兒童得到更好的照顧。

興國義消分隊長陳國明和隊員到二大隊轄區黃烈火基金會，捐贈愛心善款5萬，他表示對大多數的企業家來說只是九牛一毛，但它的可貴在於由全隊20多人平時500元、1000元累積，大家有餘裕就會把錢存在募集箱，而這些積聚的愛心和熱情令人感動。

黃烈火基金會是照顧弱勢兒童的團體，服務對象多達31所學校，針對1至6年級的偏鄉、弱勢兒童定期安排課後陪讀，為學童打造「放學後的家」穩定求學。興國義消藉由每年不間斷的捐款，貢獻棉薄之力，讓愛心能夠發揮最大的效用。陳國明說，弱勢兒童亟需社會協助及關懷，即使小筆捐款也能累積大大的幫助，未來仍會持續凝聚眾人的力量一起做公益，一起滾動愛，讓孩童和兒少能在安全快樂的環境中持續成長茁壯，更有力量迎接挑戰。

愛心 捐款 桃園

延伸閱讀

男童罹癌搶救僅剩左眼 650萬善款助出國就醫

桃園女學生打BNT傳恐截肢 指揮中心已掌握15例不良個案

桃園動保處設捐款專戶 可指定用途捐款

桃園觀音、新屋客家藝文巡演 12／10前42場熱鬧展開

相關新聞

竹縣府接管竹北家樂福停車場 今起至11月5日免費停車

新竹縣縣治停車場綜合大樓也是竹北家樂福賣場所在地，由於先前經營停車場的業者違法經營，被縣府停業。縣府今天指出，考量周邊停...

竹縣擬擴大發1萬元敬老禮金 設籍10年以上長者受惠

新竹縣針對65歲以上長者發放每人每月敬老福利津貼3千元，但須為2005年7月31日前就設籍者，過去不少議員都替長者發聲，...

新竹光臨藝術節 蔡英文受邀賞光雕

新竹光臨藝術節壓軸光雕展演倒數3天，蔡英文總統、立委柯建銘今受邀參訪，與市長林智堅搭乘「光車」遊覽舊城區，欣賞新竹聖母聖...

廢車場大火燒出農地非法使用問題 議員要鄭文燦當老虎

桃園市平鎮區9月底發生廢車場大火，雖未釀人員傷亡，但燒出農地非法使用問題。議員舒翠玲今在議會拍桌怒斥，單單平鎮就有8家業...

苗栗縣大閘蟹評鑑競賽 特等獎陳英傑

苗栗縣大閘蟹評鑑競賽今天登場，共有31組參賽，由苑裡鎮蟹農陳英傑勇奪特等獎，縣長徐耀昌希望透競賽交流養殖技術，提升苗栗大...

原住民歲時祭儀請假被擋 議員批10年前的政策竟未落實

行政院內政部公告法定原住民族的歲時祭儀為國定民俗節日，族人可放假一天，雖辦法實施至今10年，但桃園市議員簡志偉發現有些學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。