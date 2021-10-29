新竹光臨藝術節科技結合古蹟 蔡總統：讓人驚艷

總統蔡英文今天與新竹市長林智堅一起遊覽新竹光臨藝術節壓軸「光雕展演」。蔡總統表示，展演透過科技與古蹟結合，講述屬於城市特有的記憶，讓人驚艷。

蔡總統在林智堅、立委柯建銘陪同下，一起遊覽光雕展演，欣賞北大教堂「拂曉之翼」、新竹州廳「魔燈大州廳」、新竹一信「馬尼．班克」、新竹美術館「藝術實驗所」等光雕秀。

蔡總統致詞時表示，今年台灣燈會雖受到疫情影響，但在林智堅與市府團隊用心下，將台灣燈會轉型為光臨藝術節，不僅保留藝術家作品讓國人看見，也是全國第1個大規模城市型的燈節。

蔡總統說，新竹市是充滿文化底蘊與創新活力的城市，燈光展演集結國內外藝術創作者作品，透過科技與古蹟結合，講述屬於城市特有的記憶，讓人驚艷。

蔡總統表示，這次光臨藝術節引起很大迴響，她看到新竹聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）展演，「真的很漂亮」，所有參與藝術家的團隊非常用心與辛苦，值得鼓勵。

新竹市長林智堅致詞時表示，防疫成果有目共睹，很感謝政府守護大家的健康，現在民眾能走到戶外參加活動，更感謝中央支持，讓新竹市能順利爭取經費，改造新竹。

林智堅說，新竹市不僅是半導體產業，也是文化藝術之都，更是兒童城市，透過設計力來導入公共建設。這次燈會雖因疫情有很大的挑戰，但也都順利克服困難。

柯建銘致詞時說，他身為在地70年的新竹人，看到新竹光臨藝術節點亮舊城區，非常驚訝與感動，而光雕展更呈現出新竹的歷史文化面貌。

新竹市政府發布新聞稿指出，光臨藝術節光雕展演至31日，邀請民眾把握週末看展機會，9座光雕作品晚間6時至10時展演，另護城河沿岸還有靜態燈區，週末也有市集活動、街頭藝人及大型戶外演出。