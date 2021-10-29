快訊

因財報不實遭判刑 群聯董事長潘健成回應了

新竹光臨藝術節科技結合古蹟 蔡總統：讓人驚艷

中央社 / 新竹市29日電

總統蔡英文今天與新竹市長林智堅一起遊覽新竹光臨藝術節壓軸「光雕展演」。蔡總統表示，展演透過科技與古蹟結合，講述屬於城市特有的記憶，讓人驚艷。

蔡總統在林智堅、立委柯建銘陪同下，一起遊覽光雕展演，欣賞北大教堂「拂曉之翼」、新竹州廳「魔燈大州廳」、新竹一信「馬尼．班克」、新竹美術館「藝術實驗所」等光雕秀。

蔡總統致詞時表示，今年台灣燈會雖受到疫情影響，但在林智堅與市府團隊用心下，將台灣燈會轉型為光臨藝術節，不僅保留藝術家作品讓國人看見，也是全國第1個大規模城市型的燈節。

蔡總統說，新竹市是充滿文化底蘊與創新活力的城市，燈光展演集結國內外藝術創作者作品，透過科技與古蹟結合，講述屬於城市特有的記憶，讓人驚艷。

蔡總統表示，這次光臨藝術節引起很大迴響，她看到新竹聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）展演，「真的很漂亮」，所有參與藝術家的團隊非常用心與辛苦，值得鼓勵。

新竹市長林智堅致詞時表示，防疫成果有目共睹，很感謝政府守護大家的健康，現在民眾能走到戶外參加活動，更感謝中央支持，讓新竹市能順利爭取經費，改造新竹。

林智堅說，新竹市不僅是半導體產業，也是文化藝術之都，更是兒童城市，透過設計力來導入公共建設。這次燈會雖因疫情有很大的挑戰，但也都順利克服困難。

柯建銘致詞時說，他身為在地70年的新竹人，看到新竹光臨藝術節點亮舊城區，非常驚訝與感動，而光雕展更呈現出新竹的歷史文化面貌。

新竹市政府發布新聞稿指出，光臨藝術節光雕展演至31日，邀請民眾把握週末看展機會，9座光雕作品晚間6時至10時展演，另護城河沿岸還有靜態燈區，週末也有市集活動、街頭藝人及大型戶外演出。

新竹 林智堅 藝術節

延伸閱讀

新竹光臨藝術節 蔡英文受邀賞光雕

新竹光臨藝術節絕美光雕倒數 林智堅公開周末全攻略

英國在台辦事處拜會林智堅 交流竹科、大新竹升格

新竹光臨藝術節 黃偉哲、林智堅搭光車遊舊城

相關新聞

竹縣府接管竹北家樂福停車場 今起至11月5日免費停車

新竹縣縣治停車場綜合大樓也是竹北家樂福賣場所在地，由於先前經營停車場的業者違法經營，被縣府停業。縣府今天指出，考量周邊停...

竹縣擬擴大發1萬元敬老禮金 設籍10年以上長者受惠

新竹縣針對65歲以上長者發放每人每月敬老福利津貼3千元，但須為2005年7月31日前就設籍者，過去不少議員都替長者發聲，...

新竹光臨藝術節 蔡英文受邀賞光雕

新竹光臨藝術節壓軸光雕展演倒數3天，蔡英文總統、立委柯建銘今受邀參訪，與市長林智堅搭乘「光車」遊覽舊城區，欣賞新竹聖母聖...

廢車場大火燒出農地非法使用問題 議員要鄭文燦當老虎

桃園市平鎮區9月底發生廢車場大火，雖未釀人員傷亡，但燒出農地非法使用問題。議員舒翠玲今在議會拍桌怒斥，單單平鎮就有8家業...

苗栗縣大閘蟹評鑑競賽 特等獎陳英傑

苗栗縣大閘蟹評鑑競賽今天登場，共有31組參賽，由苑裡鎮蟹農陳英傑勇奪特等獎，縣長徐耀昌希望透競賽交流養殖技術，提升苗栗大...

原住民歲時祭儀請假被擋 議員批10年前的政策竟未落實

行政院內政部公告法定原住民族的歲時祭儀為國定民俗節日，族人可放假一天，雖辦法實施至今10年，但桃園市議員簡志偉發現有些學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。