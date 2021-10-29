新竹光臨藝術節 蔡英文受邀賞光雕

新竹光臨藝術節壓軸光雕展演倒數3天，蔡英文總統、立委柯建銘今受邀參訪，與市長林智堅搭乘「光車」遊覽舊城區，欣賞新竹聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）、新竹州廳、新竹一信、美術館等古蹟光雕作品。柯建銘也在現場替蔡英文打氣，指蔡英文明天就要為了公投親上火線，這攸關國家能源政策、經濟發展、國際經貿與國家安全問題是不容小覷，希望大家共同關心。

蔡英文、柯建銘、林智堅今搭乘高爾夫球車打造成的「光車」遊覽舊城，欣賞北大教堂「拂曉之翼」、新竹州廳「魔燈大州廳」、新竹一信「馬尼．班克」、美術館「藝術實驗所」精彩光雕秀，再至北大公園客家燈區欣賞范承宗「落水唷」、甘銘源「善之樹」靜態燈藝作品，與藝術家暢談創作理念。

蔡英文說，她前陣子才到竹市參加國慶晚會，今晚再來參加光臨藝術節，這是全國第一個大規模的城市型燈節，市充滿文化底蘊和創新活力，如同這次燈光展演，國內外藝術創作者作品透過科技與古蹟結合，講述城市特有記憶，令人驚豔。光臨藝術節回響熱烈，已超過200萬人次，邀國人在最後周末帶上五倍券，前來新竹遊玩消費。

林智堅感謝蔡英文帶領台灣走出疫情，台灣經濟成長創下11年來新高，台美關係也是有史以來最好時刻。竹市不只是科技之都，近年在中央與地方共同努力，透過設計力導入公共建設，翻轉新竹，感謝蔡對竹市的支持。

新竹光臨藝術節總共有來自7個國家、65組藝術家精心設計的作品，結合了科技、光影、音樂與古蹟的對話，吸引來自全國各地超過200萬人次的民眾，來到這座年輕古城，重新認識這座城市。