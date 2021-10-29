後龍濱海遊憩區拚活化 百變影城BOT案動土

苗栗縣後龍濱海遊憩區閒置多年，縣府為求活化，與業者簽訂促參投資契約，推動百變影城文化園區BOT案，今天舉行動土典禮，盼為地方觀光休閒產業帶來新契機。

「苗栗縣百變影城文創園區民間自提BOT案」今天在後龍鎮大山里舉行動土典禮，縣長徐耀昌、立委陳超明受邀出席，與投資開發業者太陽城國際傳播股份有限公司董事長林麗華、技嘉科技股份有限公司董事長葉培城等人共同執鏟動土，祝禱工程順利。

太陽城國際傳播股份有限公司執行長林鼎紘表示，公司過去拍攝電視劇的經驗，為了取景須跑遍全台各地，劇組、演員辛苦奔波，也提高拍攝成本和時間，苗栗後龍位處台灣中部，交通適中，經實地踏勘評估後，決定投資開發為影視拍攝基地。

林鼎紘指出，公司計畫投資新台幣3.5億元，打造以50、60年代為背景的拍片場景，同時推動文創森林3D-VR探索館、文創森林旅店、科技館等，並邀請擅長膠彩畫的國寶級畫師周俊雄進駐，總工期預估3年左右，期待成為一處新型旅遊休閒體驗園區。

徐耀昌表示，後龍除有高鐵設站，當地有好望角，西湖溼地等觀光資源，民間機構願意利用這塊8.5公頃的遊憩用地，規劃開發為提供本土電視台拍攝影片的影視基地，並且結合旅館、文創等，期盼能為苗栗帶來更多觀光休閒契機。

苗栗縣政府文化觀光局指出，百變影城文創園區計畫範圍前身為後龍鎮濱海遊憩區，占地近10公頃，民國86年由台灣省政府補助縣府斥資新台幣1億多元開發，歷經多次招商失敗、缺乏管理等因素，荒廢閒置多年，102年縣府推動經典跑車體驗園區BOT案，又因保安林地無法解編難以開發再次閒置。

文觀局指出，縣府去年與太陽城國際傳播股份有限公司完成BOT（民間機構投資興建並營運；營運期間屆滿後，移轉該建設所有權予政府）促參投資契約簽定，計畫為期20年，期待促參案推動順利，活化地方，再造旅遊亮點。